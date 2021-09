I bastardi di Pizzofalcone 3: quando va in onda e novità

La stagione autunnale porta con sé il ritorno della fiction I bastardi di Pizzofalcone 3 con protagonista Alessandro Gassman nei panni del Commissario Giuseppe Lojacono. La terza serie – pronta già da un po’ di tempo ma successivamente posticipata – sbarcherà finalmente con la nuova stagione da lunedì 20 settembre.

Gli episodi saranno dodici, due per serata, per un totale di sei appuntamenti. Il canale è sempre lo stesso, Rai Uno, e verrà trasmessa, come di consueto, in prima serata. Inoltre, sarà possibile vedere le puntate anche sulla piattaforma di streaming Raiplay, in contemporanea o in differita con la messa in onda.

E in quanto a narrazione, dove eravamo rimasti? La seconda stagione si era interrotta con un’esplosione che aveva lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. Gli “eroi non eroi” tra i protagonisti, infatti, hanno rischiato di perdere la loro vita per sempre.

In questa nuova serie scopriremo, dunque, chi ce l’ha fatta, visto che le bocche di autori e sceneggiatori sono rimaste ben cucite. Ciò che però salta all’occhio – come fa notare lo stesso Tv Blog – è l’assenza nel promo di Pisanelli, interpretato da Gianfelice Imparato. In ogni caso tra non molto i dubbi dei telespettatori verranno definitivamente sciolti.

Per questa stagione, inoltre, ci saranno diverse importanti novità. Ad iniziare dalla regia al cast che compongono la serie. Per quanto riguarda la prima, la regista che ha portato avanti le riprese della terza serie de I bastardi di Pizzofalcone altro non è che Monica Vullo, che è andata a sostituire i nomi di Carlo Carlei – che si è occupato della prima stagione – e Alessandro D’Alatri , che ha diretto la seconda. La Vullo è stata dietro la macchina da presa di importanti fiction tv quali Don Matteo, Il Paradiso delle Signore e Un passo dal cielo.

Nel cast e nella trama, invece, anche un nuovo arrivo. Il commissario Elsa Martini, interpretato da Maria Vera Ratti, appena prosciolta da un processo per la morte di un pedofilo. Un altro personaggio complicato, dunque, ed estremamente chiacchierato, “a prova di Bastardi”.

La narrazione della terza serie, invece, si concentrerà sulla risoluzione di uno dei misteri cruciali della fine della seconda stagione: chi ha piazzato la bomba che ha messo a repentaglio la vita dei protagonisti? Tra le tante cose, al Commissario Lojacono toccherà l’arduo compito di gestire le emozioni contrastanti che il fatto ha causato, e far tornare serenità e complicità tra gli stessi Bastardi.