I 30 anni di Giulia Salemi, maxi festa: invitati vip e abito trasparente

Giulia Salemi ha spento 30 candeline. Oggi, sabato 1 aprile l’influencer ha compiuto gli anni. Nella notte appena trascorsa l’opinionista social del Grande Fratello Vip 7 ha dato un maxi party in una location da favola, Red Room Milano. Presenti all’evento naturalmente il compagno Pierpaolo Pretelli e mamma Fariba Tehrani. Alla festicciola hanno preso parte anche diversi altri vip orbitanti alla dolce vita milanese. A rendere la serata particolarmente dolce sono stati Federica Nargi, Bianca Atzei, Elettra Lamborghini, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. Nome scelto per l’esclusivo party: “Salotto Salemi”.

Gli invitati hanno brindato e gioito con la festeggiata. Il party è stato scandito da tanta musica live, divulgata dai Gemelli Diversi, Paolo Meneguzzi e i Sonohra, che si sono esibiti con i loro brani più celebri. Per i suoi trent’anni Giulia ha osato per quel che riguarda gli abiti. Due gli outfit indossati: l’influencer ha prima sfoggiato un lungo abito bianco trasparente che ha lasciato pochissimo spazio all’immaginazione e poi un elegante e raffinato vestito rosa.

Lungo tutta la serata non è mai stata abbandonata dalla sua dolce metà, Pretelli. La coppia, qualche settimana fa, ha affrontato una delicata crisi sentimentale, arrivando persino a mettere in discussione il rapporto. Fondamentale per il superamento delle difficoltà sentimentali è stata la ‘consulenza’ di Alfonso Signorini.

Il conduttore del Grande Fratello Vip 7 ha infatti fornito importanti consigli ai due piccioncini, facendoli ragionare e spingendoli a riavvicinarsi e ad archiviare le incomprensioni. Alla fine Giulia e Pier hanno trovato illuminanti le parole del direttore di Chi Magazine e hanno compreso di voler proseguire la loro love story, riprendendo il cammino d’amore comune. E se è vero che ciò che non spezza fortifica, la loro relazione è uscita dal momento no più forte e robusta di prima.

Giulia Salemi, il sogno nel cassetto è la conduzione di un programma in tv

30 anni: tempo di bilanci, riflessioni e nuovi progetti. La Salemi, di recente, ha spiegato di sentirsi soddisfatta della carriera svolta fino ad ora. Certo non si sente arrivata. Il sogno nel cassetto resta la conduzione di un proprio programma sul piccolo schermo. Per il momento i tempi non sono ancora maturi, ma è sulla strada giusta: il grande salto non è facile da fare, ma nemmeno impossibile.