I 10 uomini più desiderati d’Italia: Yaman, Bova, Bolle giù dal podio

Chi sono gli uomini più desiderati dalle donne italiane? Alla domanda ha dato una risposta Novella2000 che ha chiesto a un campione composto da 500 persone chi tra i famosi stuzzica maggiormente le fantasie del mondo rosa. Ebbene, al primo posto c’è una sorpresa. Ma si proceda con ordine.

Al decimo posto della classifica si è piazzato il coreografo e danzatore Giuseppe Giofrè, da un paio di anni arruolato ad Amici (Canale Cinque) in qualità di giudice (al suo fianco, nel talent show, ci sono Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Nona posizione per il sempreverde Pierfrancesco Favino che, a 54 anni, continua a risultare affascinante e alquanto stimolante.

All’ottavo posto ecco il tenebroso Michele Morrone, attore dallo sguardo penetrante e dai muscoli scolpiti. Settima piazza all’insegna dell’eleganza e del bon ton. Chi c’è in classifica? Il 49enne Roberto Bolle, altro uomo che ha fatto della danza il suo credo di vita.

Sesta posizione per l’intramontabile Raoul Bova, che da anni è uno dei sogni delle donne italiane. Anche lui, al pari di Favino, ha la medesima qualità degli ottimi vini rossi: più invecchia e più diventa buono. beati loro! Quinto nella top ten un altro attore per cui il mondo rosa va pazzo da anni, il “dottor” Luca Argentero. In molte donne vorrebbero finire nelle mani di “Doc”.

Medaglia di legno per il divo turco più famoso d’Italia, vale a dire Can Yaman, attualmente protagonista in tv con Viola come il mare 2 (Canale Cinque). Dunque si arriva all’ambito podio: medaglia di bronzo per il dolce Marco Mengoni, amatissimo soprattutto dalle under 25.

Rullo di tamburi: medaglia d’argento e secondo gradino del podio per Stefano De Martino, ormai diventato uno dei volti simbolo della Rai. Dulcis in fundo e medaglio d’oro per la bellezza ultra rock di Damiano David, frontman dei Maneskin.

La classifica degli uomini più desiderati d’Italia: l’elenco

Riassumendo, ecco la top: