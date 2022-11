By

Analisi degli ascolti televisivi delle trasmissioni in prima serata in onda da domenica 13 a sabato 19 novembre 2022

Tale e Quale Show 2022 ha decisamente chiuso col botto. La finale della dodicesima edizione ha raggiunto quasi 5 milioni di telespettatori. Un risultato non scontato visto che il format va ormai in onda su Rai Uno da dieci anni. Ma, complice una giuria rinnovata almeno in parte e concorrenti più social e divertenti, Carlo Conti ha saputo rendere il suo varietà più accattivante.

Stando ad un’analisi effettuata da Bubino Blog, con l’ultima puntata – andata in onda su Rai Uno venerdì 18 dicembre – Tale e Quale Show è stato il programma in prima serata più visto della settimana. La vittoria di Antonino Spadaccino è stata seguita da 4.780.000 telespettatori. Al secondo posto la partita amichevole Albania-Italia, che ha appassionato 4.412.000 persone.

Carlo Conti ha così battuto l’amica Maria De Filippi: Tu si que vales è stato per anni l’appuntamento più visto dell’autunno televisivo. Nella settimana che va da domenica 13 a sabato 19 novembre il varietà di Canale 5 si è però classificato al terzo posto. Subito dopo c’è Ballando con le Stelle, che può contare su oltre 3milioni di fan e appassionati.

In classifica pure Esterno notte, la serie tv di Marco Bellocchio incentrata sul sequestro di Aldo Moro, e Atto di fede, il drammatico film che è andato in onda su Rai Uno domenica 13 novembre al posto di Mina Settembre 2 (tra l’altro la fiction più vista di questa stagione).

A chiudere la Top Ten dei programmi più visti in Italia ci sono due cavalli di battaglia di Canale 5: il Grande Fratello Vip e Zelig.

La classifica dei 10 programmi più visti in Italia

Nel dettaglio la classifica dei dieci programmi di prima serata più visti in Italia nella settimana che va da domenica 13 novembre a sabato 19 novembre 2022:

1. Tale e Quale Show (Rai Uno) – 4.780.000 telespettatori

2. Albania-Italia (Rai Uno) – 4.412.000 telespettatori

3. Tu si que vales (Canale 5) – 4.012.000 telespettatori

4. Ballando con le Stelle (Rai Uno) – 3.817.000 telespettatori

5. Esterno Notte (Rai Uno, lunedì) – 3.307.000 telespettatori

6. Atto di Fede (Rai Uno) – 3.228.000 telespettatori

7. Esterno Notte (Rai Uno, martedì) – 2.776.000 telespettatori

8. Grande Fratello Vip (Canale 5) – 2.770.000 telespettatori

9. Esterno Notte (Rai Uno, giovedì) – 2.733.000 telespettatori

10. Zelig (Canale 5) – 2.627.000 telespettatori.