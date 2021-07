Hunziker, Trussardi le fa ancora perdere la testa: il regalo e la reazione

Tomaso Trussardi, uomo d’altri tempi. Lo ha sempre detto Michelle Hunziker che suo marito è una di quelle persone che “non si trovano più”. Cavaliere, rispettoso, pacato e in grado di far sentire chi ha al fianco importante: sono altri complimenti che la conduttrice elvetica, in varie interviste, ha riservato in questi anni al coniuge. A dare una ulteriore prova di suddetta situazione tutta miele e zucchero, ci ha pensato lo stesso imprenditore bergamasco che nelle scorse ore ha fatto trovare alla moglie un mazzo di rose rosse. Colpita e affondata perché il dono è stato concepito non per un’occasione particolare (sarebbe stato troppo facile), bensì “senza un motivo”. Come a dire, un gesto totalmente disinteressato di corteggiamento, nonostante la coppia stia assieme da 10 anni.

A quanto pare, però, il romantico Tomaso ha studiato bene i segreti dell’amore e sa che una donna va sorpresa e corteggiata sempre e comunque (vale pure il contrario, ci può pure essere la donna che corteggia di più l’uomo. Là, così si prevengono polemiche sessiste di qualsivoglia genere). “E se dopo 10 anni arrivano ancora delle rose…. Senza un motivo, semplicemente così. A noi donne brillano gli occhi”, ha scritto una tripudiante Michelle, mostrando ai suoi fan Instagram il mazzo di fiori.

Inutile dire che il post ha fatto il pieno di like e commenti. Tantissime coloro che hanno ragionato con logica tanto semplice quanto veritiera. “Si vede che ti meriti tutto questo”, il pensiero di molte. Molti complimenti anche per Tomaso, sempre restio a mostrarsi pubblicamente. Il 38enne bergamasco preferisce stare alla larga dai riflettori dei social e della tv.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, amore a gonfie vele: 10 anni di unione

Correva l’anno 2011 quando Michelle e Tomaso si incontrarono e iniziarono a frequentarsi. Si capì subito che era scattata la scintilla e che la relazione non sarebbe stata archiviata come un semplice flirt. Così il figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell’omonima casa di moda, e l’ex moglie di Eros Ramazzotti, il 10 ottobre 2013, accolsero il loro primo frutto d’amore, la loro prima figlia, Sole. Il 10 ottobre 2014 coronarono la loro love story con i fiori d’arancio: il matrimonio si è celebrato Palazzo della Ragione di Bergamo. L’8 marzo 2015 è nata la seconda figlia della coppia, Celeste.