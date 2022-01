Hunziker, Trussardi già in love? Parlano Tomaso e il fidanzato di Aurora

La notizia della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Da quando è stato diffuso l’annuncio ufficiale della rottura, dato dalla coppia, si susseguono insistenti le voci sui motivi che hanno portato i due a dirsi addio. Il settimanale Chi ha anche insinuato che Trussardi avesse già una nuova fiamma. Ma c’è di più. Si pensa che Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora, figlia di Michelle, abbia visto volare via un’importante occasione lavorativa proprio per conto di Trussardi. A quanto pare però non è così: l’imprenditore 38enne e Cerza hanno deciso di fare chiarezza in prima persona.

I gossip impazzano attorno a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo le voci, smentite, di un presunto riavvicinamento tra la showgirl svizzera e il celebre ex marito Eros Ramazzotti l’attenzione si è spostata su Tomaso. In particolare Chi ha parlato di un’altra donna che avrebbe fatto breccia nel suo cuore, a pochi giorni dall’annuncio della separazione dalla Hunziker. Si tratterebbe dell’assistente della stilista Elisabetta Franchi, amica e collega dell’imprenditore. Con lei Tomaso è stato visto passeggiare amabilmente. Tuttavia si tratta solo di speculazioni: i due non sono stati visti in atteggiamenti intimi, quindi la donna in questione potrebbe essere una semplice amica.

A “spegnere” letteralmente i rumors è stato proprio Trussardi in persona. Il 38enne ha infatti postato sarcasticamente nelle sue storie di Instagram un estratto di una puntata di una serie di cartoni animati degli anni ’60, Grisù – Il draghetto pompiere. L’ormai ex della Hunziker ha condito il tutto con una scritta che lascia poco spazio all’interpretazione: “un aiuto per spegnere le nuove fiamme”. Questo è stato il modo attraverso cui Trussardi ha voluto smentire le voci sul suo presunto nuovo amore.

Hunziker, i rapporti tra Trussardi e il fidanzato di Aurora

Ma veniamo al capitolo Goffredo Cerza. Anche il fidanzato di Aurora Ramazzotti ha deciso di dire la sua in merito alle voci sul suo conto. Secondo quanto afferma il ragazzo, al quale Aury è legata da ormai 5 anni, non è vero che lui avrebbe perso un’opportunità di lavoro a causa della rottura tra la Hunziker e Trussardi. Cerza ha smentito categoricamente via Instagram le voci, dicendo di avere già un impiego da un anno e mezzo presso un’azienda italiana nel settore automotive. In più il fidanzato di Aurora ha concluso dicendo che lui e Tomaso si vogliono tanto bene.

Quindi, nonostante la crisi profonda vissuta tra l’imprenditore e la showgirl, i rapporti tra loro e il resto della famiglia sembrano comunque distesi. Basta pensare che i due, nonostante si siano lasciati, continuano a taggarsi in divertenti video di cani come fossero amici di lunga data. Probabilmente i due stanno mantenendo rapporti civili senza rancore, anche per il bene delle loro due figlie Sole e Celeste.