Hunziker e Trussardi: cosa pensa Aurora Ramazzotti della separazione

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati e hanno reso ufficiale la separazione, senza troppi giri di parole. La notizia, preceduta da vari gossip e indiscrezioni, ha lasciato un po’ tutti senza parole. La coppia è sempre apparsa – fatta eccezione dell’ultimo periodo – sempre solida e unita. Niente sembrava poterli separare. Eppure è accaduto. Ma cosa ne pensa Aurora Ramazzotti della separazione di sua madre dall’imprenditore? In questi mesi, sono stati diversi i segnali che portavano a pensare che per la coppia fosse nato un periodo di crisi.

Mentre lui era tornato a vivere a Bergamo, ormai la conduttrice svizzera sembrava vivere una vita da single. Sui social non c’era più alcuna foto che li ritraeva insieme e la Hunziker non usciva più con l’autista del marito, bensì con il taxi. Non solo, al compleanno di Aurora, Trussardi non era stato invitato. Solo loro possono sapere quali sono i reali motivi che li hanno portato a decidere di mettere la parola fine a una storia d’amore così lunga. Ma pare che ad alimentare il tutto ci sia stata la crisi lavorativa di lui, causata dal Covid.

Insomma ci sarebbero vari rumors. Oggi a svelare un nuovo retroscena sull’addio di Michelle e Tomaso ci pensa il nuovo numero del settimanale Chi. Tale indiscrezione riguarda Aurora Ramazzotti, che avrebbe fatto un’importante confidenza ai suoi amici. “Non poteva più vedere sua madre soffrire”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Pare che la figlia della Hunziker e di Eros Ramazzotti abbia confidato che questa per lei “era la scelta più giusta”.

Non solo, dietro ci sarebbe anche un retroscena riguardante il fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza. Sembra che il ragazzo “avrebbe dovuto iniziare a lavorare per Tomaso”. Poi, però, tale idea non sarebbe andata in porto. Lo scorso 5 dicembre, il giorno del suo compleanno, la giovanissima Ramazzotti condivideva una foto che ritraeva i suoi genitori e scriveva ‘Love’.

Pare che proprio il famoso cantante abbia consigliato a Michelle, che stava affrontando la sua crisi con Tomaso, di dedicarsi all’attività fisica per scaricare le tensioni. Ora Trussardi trascorre il suo primo weekend da single, in compagnia dell’amica e collega Elisabetta Franchi, in montagna. L’imprenditore “non è completamente solo”, fa notare Chi, ma accanto a lui c’è l’assistente della stilista.

Una ragazza bionda e che somiglierebbe molto a Michelle. Ovviamente, va precisato che potrebbe tranquillamente trattarsi di un’amica. E sicuramente sarà così. Nel frattempo, la Hunziker il giorno del suo compleanno ha ricevuto pubblicamente anche gli auguri di Tomaso, arrivati in modo inaspettato.