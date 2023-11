Hunziker fa la preziosa: Silvia Toffanin la smaschera sul fidanzato

Rapida e curiosa ‘digressione’ nel corso delle celebrazioni di Striscia la Notizia a Verissimo. Silvia Toffanin, nel corso della puntata di sabato 11 novembre, ha invitato in studio una carrellata di volti storici del tg satirico di Antonio Ricci (ma non Bonolis), che quest’anno ha festeggiato i 35 anni di messa in onda. In un blocco sono stati protagonisti Gerry Scotti e Michelle Hunziker. La padrona di casa non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di “smascherare” la collega sul nuovo fidanzato. Michelle come ha reagito? Facendo la preziosa e cambiando rapidamente argomento.

Nei giorni scorsi la conduttrice svizzera è uscita allo scoperto con Alessandro Carollo, professione osteopata. Per mesi si è frequentato in gran segreto con la Hunziker. Di recente la relazione è stata resa pubblica dai diretti interessati, con tanto di dediche zuccherose sui social. “Oggi sei molto bella, che occhi raggianti, vero Gerry?”, ha domandato la Toffanin, facendo un’incursione nella vita privata di Michelle. “Io le faccio questo effetto”, la battuta di Scotti. Silvia ha quindi sfoderato un colpo non troppo velato: “Ma non solo tu”.

“Smettila, dai”, la risposa col sorriso della Hunziker. “Abbiamo visto foto e…”, ha incalzato la Toffanin, riferendosi chiaramente a Carollo, pur senza mai menzionarlo esplicitamente. “Vado a vedere il dietro le quinte”, ha commentato la Hunziker, sempre ridendo e facendo finta di lasciare lo studio. Quindi la conduttrice di Verissimo ha chiosato: “Siamo contenti per te”. La showgirl elvetica ha mostrato nuovamente un sorriso raggiante.

Casomai ci fossero stati ancora dubbi sul fatto che si fosse fidanzata, ora non ce ne sono più. La Hunziker, dopo i matrimoni finiti con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, ha confermato per la prima volta di avere iniziato una nuova relazione.

A onor del vero non si tratta del primo compagno avuto dopo il crac sentimentale consumatosi con Trussardi. Lo scorso anno ha infatti vissuto una liaison con il medico ed ex GF Giovanni Angiolini. Su di loro sono uscite parecchie paparazzate inequivocabili. Sia Michelle sia Giovanni, però, mai hanno parlato del loro legame che è finito su un binario morto nell’autunno 2022. Con Carollo invece è uscita allo scoperto, viva l’amore!