Hunziker e Trussardi: Feltri gela tutti e smonta il ritorno di fiamma

In che rapporti sono, realmente, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Non è chiaro, almeno per il momento. Si era detto che fra i due ci fosse stato un vero e proprio ritorno di fiamma, dopo la separazione annunciata a mezzo stampa in maniera congiunta qualche mese fa. Tomaso Trussardi era stato pizzicato dai paparazzi sotto casa di Michelle, dove a quanto pare aveva passato una nottata. In questi giorni, inoltre, i due sono stati visti dai paparazzi felici e sorridenti insieme in montagna. Eppure, secondo Vittorio Feltri le cose starebbero in maniera diversa. Intervistato da Oggi, il giornalista direttore di Libero molto amico di Trussardi ha gelato tutti, dichiarando:

“Speravo in un loro riavvicinamento e ne sono felice. Ma per ora non hanno deciso un ritorno alla situazione matrimoniale. Non sono sicuro che le cose stano proprio come vengono raccontate.”

Ma in che senso la storia sarebbe diversa dalla versione che i giornali di gossip hanno provato a raccontare di recente? In merito, Feltri sottolinea che la complicità è di certo tornata, ma non lo stesso si può dire del clima matrimoniale vero e proprio. Qui sotto il suo commento in merito:

“Per ora è incauto dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme. Lui è rimasto nella casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo.”

Il magazine sottolinea che contrariamente a quanto rivelato da altri giornali il manager non ha in realtà mai traslocato nella casa milanese della Hunziker. La rivista, inoltre, ha cercato insieme a Feltri di ricostruire i passaggi di questo riavvicinamento, graduale forse proprio per non rischiare di far soffrire troppo le due figlie della coppia, Sole e Celeste. In questo contesto, tra l’altro, Vittorio Feltri si è lasciato scappare che la crisi iniziale potrebbe essere stata scatenata da un terzo incomodo, probabilmente lo stesso Giovanni Angiolini. Ecco come ha commentato la liaison della Hunziker con il medico:

“Non so come sia andata davvero tra il medico e Michelle, si dice che quando due si separano la colpa sia di tutti e due. Il tradimento capita in molte coppie, è quasi fisiologico, ma è importante tenere sempre al riparo il matrimonio.”

Trussardi, a proposito, non era stato particolarmente accomodante. In un’intervista concessa al Corriere, l’imprenditore aveva dichiarato che Angiolini non era un uomo per bene, essendosi insinuato nella vita di una donna sposata con due figlie. Resta ora da capire quali siano le sue intenzioni e quelle di Michelle. L’unica certezza è che fra i due sia rimasto un enorme affetto reciproco. Che tutto questo si possa trasformare in un vero ricongiungimento sarà solo il tempo a dirlo.