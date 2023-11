Hunziker e Carollo, primo incontro: ‘Cupido’ è un ex gieffino

La nuova relazione di Michelle Hunziker è ormai ufficiale. Lui si chiama Alessandro Carollo ed è pazzo di lei. Il noto osteopata romano, nella giornata di giovedì 9 novembre, ha condiviso su Instagram un romantico post per la showgirl svizzera, che ha spazzato via ogni dubbio sulla natura del loro rapporto. Quel post, in effetti, svela molto di più sul loro legame: ovvero, come si sono conosciuti la conduttrice e il suo attuale fidanzato.

La blogger Deianira Marzano, la prima a fare ufficiosamente outing alla coppia, ha spifferato che Michelle e Carollo si frequentano da circa un anno. Nulla si sa, tuttavia, sul primo incontro. La risposta è proprio nel post che, ieri, ha mandato il web in tilt. “Hai travolto e stravolto tutto” ha scritto Carollo sotto agli scatti in cui lui e la Hunziker sorridono in sella alla sua moto. “Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre… ‘NA PALLA DE FOCO!” Nella pioggia di commenti raccolti dalla dedica, è saltato subito all’occhio quello della showgirl: “Come sempre mi hai fatto emozionare. Ma alla fine, ti fa male il ginocchio amore?”.

Anche un’altra reazione si è fatta decisamente notare: quella di Jonathan Kashanian. Il vincitore del Grande Fratello 5, nonché grande amico di Aurora Ramazzotti, ha piazzato un cuoricino sotto al post. L’osteopata ha replicato: “Grazie amico mio, anzi, CUPIDO”. Ecco svelato il mistero: è stato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi a far incontrare per la prima volta Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. Per il momento non conosciamo altri dettagli sulle circostanze, ma la curiosità dei fans è alle stelle.

Chi è Alessandro Carollo, osteopata dei VIP e fidanzato di Michelle Hunziker

Da quando il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è naufragato, la mamma di Aurora Ramazzotti non ha più ufficializzato alcun legame sentimentale. Tutti sono al corrente della sua fulminea liaison con Giovanni Angiolini, grazie al solerte lavoro dei paparazzi. Tuttavia, i due non sono mai davvero usciti allo scoperto. Con Alessandro Carollo, il volto di Michelle Impossible fa sul serio: scopriamo qualcosa in più sull’affascinante osteopata.

Laureato in Scienze Motorie, Carollo ha fondato l’European Academy of Osteopathy, dove lavora in qualità di insegnante. Ha anche uno studio presso la Clinica Villa Arbe di Milano, di proprietà di Giacomo Urtis. Tra i clienti del studio c’è una lunga lista di celebrità, tra cui Belen Rodriguez, Paola Barale, Renato Zero e Fabrizio Corona.

Carollo è un veterano di flirt ‘famosi’. Nel suo passato c’è una frequentazione con l’ex Velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis, che risale al 2011. Nel 2020, invece, ha avuto una breve relazione con Elisabetta Gregoraci. La storiella con la già citata Barale, invece, non è mai stata confermata.