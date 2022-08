Hunziker e Angiolini, “collega sconvolta dalle loro focose acrobazie”

Il sempre puntuale e attento Dagospia ha lanciato una chicca di gossip assai allettante: protagonisti, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la coppia dell’estate. Tra luglio e agosto c’è stata una strage di amori vip. Da Totti a Ilary, passando per Rovazzi e Karen, fino a Claudio Amendola e Francesca Neri, sono diverse le relazioni celebri naufragate. Tra cotanta moria, ecco che invece il chirurgo e la conduttrice svizzera seminano amore a profusione. E, secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino, sarebbero affiatatissimi e totalmente persi l’uno dell’altra. Ad accorgersi della loro passione travolgente sarebbe stata anche una collega della Hunziker, che, in Sardegna, sarebbe stata piacevolmente “sconvolta” dalle effusioni sentimentali della nuova coppia.

Così Alberto Dandolo su Dagospia, nella rubrica ‘Indovinelli’: “La conduttrice è da sempre di larghe vedute detestando i facili moralismi. Il volto noto è però rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni “affettive” che una esuberante Michelle Hunziker qualche giorno fa rivolgeva al suo neo fidanzato bonazzo sardo. Le due primedonne frequentano le spiagge della Costa Smeralda. Di chi stiamo parlando?”. Chissà di chi si tratta.

Nel frattempo continua a tenere banco il gossip relativo alla possibilità che la presentatrice elvetica possa essere incinta. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha raccontato che Michelle e la figlia Aurora sono state avvistate in una farmacia in Sardegna intente ad acquistare un test di gravidanza. Subito è scattato il giallo: l’esame chi doveva sostenerlo? Mamma Hunziker oppure la figlia che da anni ha al suo fianco Goffredo Cerza? Né la presentatrice né la Ramazzotti hanno commentato quanto rivelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il mistero, quindi, perdura. Così come perdurano le voci che ipotizzano che Michelle possa essere in dolce attesa.

Nessun dubbio invece sulla relazione tra la Hunziker e Angiolini. Non si tratta di un flirt passeggero, bensì di una love story ben avviata e molto seria. Ormai i due sono inseparabili: non appena si liberano dai rispettivi impegni professionali e privati, si vedono e si amano. Non è chiaro dove e come sia scattata la scintilla; chiaro invece che la frequentazione prosegue da mesi. I due sono stati avvistati l’inverno scorso ad Alghero. Dopodiché sono stati pizzicati a Parigi, dove hanno trascorso un weekend romantico, e in quei di Milano. Ora si trovano entrambi in Sardegna, godendosi le vacanze agostane.