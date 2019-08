Hudson e Rex su Rai 3: cast, attori e numero puntate

Hudson & Rex su Rai 3: cast, attori e quante puntate sono

Hudson & Rex approderà a breve su Rai 3. La storia del cane detective Rex torna di nuovo sulla Rai, questa volta però con un remake, ebbene sì perché la nuova serie è degna erede della famosissima e fortunatissima fiction Il Commissario Rex. In realtà, molte cose sono cambiate dall’originale, alla trama infatti fa da sfondo il Canada e anche i protagonisti sono diversi. La nuova serie, comunque, andrà in onda dal 4 agosto al 25 agosto e verranno mandati in onda due episodi per puntata. Nella serie originale,in totale gli episodi sono 16 ma è probabile che per l’Italia ci sia stata una revisione completa per la messa in onda. In tutto su Rai 3 verranno mandate in onda quattro puntate, a partire dalle 21,20 in prima serata. Nel cast spicca il nome dell’attore John Readon che veste i panni del detective Charlie Hudson, accanto a lui, immancabile, c’è per l’appunto il cane Rex.

Hudson & Rex: la trama e il cast

Remake super atteso de Il Commissario Rex, finalmente arriverà su Rai 3 la nuova serie poliziesca, Hudson & Rex. Al centro della trama c’è il rapporto lavorativo e affettivo del detective di Major Crime del Dipartimento di Polizia della cittadina canadese di Saint John, Hudson e il cane Rex. I due si troveranno a sventare numerosi casi e la loro amicizia si intensificherà puntata dopo puntata. All’inizio della storia, Hudson prenderà con sé Rex dopo che il suo poliziotto è morto e il cane è destinato alla soppressione. Accanto ai due protagonisti ci saranno anche: il sovraintendente Joseph Donovan (Kevin Hanchard), il capo della scientifica Sarah Truong (Mayko Nguyan) e lo specialista Jesse (Justin Kelly).

Hudson & Rex: tutte le curiosità sul remake tanto atteso de Il Commissario Rex

Si vociferava ormai da tempo che fosse in realizzazione il remake del celebre telefilm Il Commissario Rex. Sul network Citytv gli episodi sono arrivati lo scorso marzo ed ora, a distanza di alcuni mesi, arrivano anche in Italia. Accanto all’attore protagonista John Readon c’è il cane Diesel, ed è un discendente del primo e vero Rex. Il pastore tedesco ha avuto anche ben due controfigure nel corse delle riprese: Iko e Is-He, che sono suoi nipoti. Per la serie, inoltre, dato il grande successo ottenuto in Canada, è stata commissionata anche la seconda stagione, che risulta già in fase di produzione.