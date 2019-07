Hudson & Rex: quando va in onda il remake de Il Commissario Rex

Hudson & Rex, arriva il remake de Il Commissario Rex, ecco quando potremo vederlo in tv!

Dall’ormai lontano 25 Marzo 2019, nelle televisioni canadesi, e più precisamente sul network Citytv, è approdato il telefilm Hudson & Rex, il remake de Il Commissario Rex. Questa nuova serie TV ha raccolto sin dalla prima puntata milioni di telespettatori, portando a casa dunque ottimi risultati. È proprio vero, quindi, che il Commissario Rex, con le sue avventure, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei suoi fan che sono stati felici di rivederlo. Il remake è stato girato nella città canadese di Saint John’s ed affianco a Rex troviamo il Detective Charlie Hudson, interpretato dall’attore canadese John Reardon. L’attore durante un’intervista rilasciata per Dipiù TV ha dichiarato di essersi molto divertito sul set insieme a Diesel, il cane che interpreta Rex. La serie in Italia andrà in onda dal 4 Agosto 2019 su Rai 3.

John Reardon: “Sono diventato il detective Hudson grazie a mia moglie”

L’attore ha confessato che quando gli è stata offerta la parte nel remake Hudson & Rex era molto titubante. La motivazione? Si era appena trasferito a Los Angeles e, quindi, accettare di indossare i panni del detective significava tornare in Canada. È stata poi sua moglie, Meghan, a convincerlo ad intraprendere questa nuova avventura. Così, Reardon ha fatto le valigie ed è tornato nel suo paese nativo dove ha poi incontrato Diesel, il protagonista a 4 zampe della serie. E, dopo un percorso di addestramento con il cane, sono iniziate le riprese. L’attore ha però confessato che per conquistare totalmente il suo “nuovo compagno di viaggio” ha utilizzato un metodo infallibile: gli ha cantato le canzoni che cantava al figlio per farlo addormentare.

Diesel: il “nuovo” Commissario Rex

Diesel vom Burgimwald (questo è il nome intero del cane), discende dal pastore tedesco che per la prima volta interpretò il Commissario Rex, la serie dalla quale si ispira Hudson & Rex. Durante le riprese della prima stagione, il cane è stato affiancato da ben due controfigure Iko e Is-He che, inoltre, sono entrambi suoi nipoti. Diesel è un vero e proprio divo, basti pensare che ha un cuoco e un autista personale e, in più, una volta a settimana si reca in un centro di bellezza per cani. Insomma, come ha dichiarato John Reardon, la vera stella della serie è lui.