Hotel Portofino, mazzata: chiusura anticipata, scelta senza eguali

L’avventura su Rai 1 di Hotel Portofino durerà meno del previsto. La serie britannica scritta da Matt Baker e diretta da Adam Wimpenny, dopo un debutto sottotono in termini di ascolti martedì 25 luglio, trasmetterà le ultime quattro puntate martedì 1 agosto, in quella che si configura come una vera e propria maratona.

Hotel Portofino chiude: maratona da quattro episodi

Le prime due puntate avevano registrato uno share del 12.44%, battendo per un soffio Battiti Live che si era fermato al 12.43%. Nonostante il periodo estivo, che comporta una diversa valutazione dei dati di ascolto, la Rai pare abbia deciso di non dare ulteriore spazio alla storia con protagonista Bella Ainsworth (Natascha McElhone), chiudendola in anticipo.

Martedì 1 agosto, quindi, l’appuntamento con Hotel Portofino sarà extra-large: dopo quello classico delle 21:30 con le prime due puntate, seguirà la trasmissione delle ultime due, con chiusura prevista all’1:35. Per scoprire come si concluderanno le vicende della prima stagione, i fan di Hotel Portofino dovranno fare le ore piccole. Trattasi di una scelta insolita da parte della Rai, che pur di portare a conclusione un programma ha scelto di ricorrere ad una vera e propria maratona che si prolungherà fino a quasi le 2:00.

Hotel Portofino: i dettagli sulla serie britannica

Hotel Portofino aveva debuttato su BritBox il 27 gennaio 2022, per poi arrivare su Sky il 28 febbraio successivo. La serie, attualmente composta da due stagioni, è stata rinnovata per una terza a febbraio 2023. Al centro della fiction, ambientata nel 1926, c’è la storia di Bella Ainswoth, che si è trasferita in Italia per gestire un lussuoso albergo nel comune ligure di Portofino. Accompagnata dal marito Cecil (Mark Umbers) e dai figli Alice (Olivia Morris) e Lucian (Oliver Dench), Bella dovrà fare i conti con Vincenzo Danioni (Pasquale Esposito), corrotto vicesindaco di Portofino intenzionato a screditare l’immagine dell’hotel. Tra gli ostacoli della protagonista, anche l’ascesa di Benito Mussolini e del partito fascista, con l’Italia sempre più diretta verso la dittatura.

Tra le location della serie, spicca il golfo del Tigullio. A fare da ambientazione anche tre città croate: Rovigno, Fiume e Laurana. Il cast, invece, presenta alcuni attori italiani, come il già citato Pasquale Esposito, Rocco Fasano (nei panni di Gianluca Bruzzone), Daniele Pecci (nei panni di Carlo Albani) e Lorenzo Richelmy (interprete di Roberto Albani).

La serie, oltre ad andare in onda su Rai 1, è disponibile in streaming sulle piattaforme RaiPlay e Now. Hotel Portofino è infine disponibile on demand su Sky.