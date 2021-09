Honolulu, il nuovo programma comico di Mediaset fa discutere: è polemica

È partito su Italia Uno un nuovo programma comico: Honolulu. Il format è condotto dalla coppia inedita formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. I due conduttori oltre a presentare monologhi, battute, colpi di scena e sorprese a non finire dei tanti comici al debutto e dei veterani esperti della risata, si mettono in gioco in prima persona esibendosi in esilaranti sketch.

Il debutto di Honolulu non è passato inosservato su Twitter, dove più di qualcuno ha commentato negativamente la nuova trasmissione di Mediaset. A detta di molti non è che una copia di Colorado, storico show comico di Italia Uno. Mentre altri hanno trovato troppe analogie e somiglianze con Made in Sud, spettacolo che Fatima Trotta ha condotto prima su Comedy Central e poi su Rai Due per oltre dodici anni.

“L’hanno chiamato Honolulu perché Colorado non faceva più abbastanza ascolti quindi vi prendiamo in giro cambiando nome era troppo lungo”, ha scritto qualcuno su Twitter attaccando furiosamente Mediaset. C’è poi chi ha tirato in ballo la questione Star in the star di Ilary Blasi:

“Ma a Mediaset come sono messi? Oltre a copiare i programmi della Rai, si sono messi a copiare anche i loro programmi. Honolulu è praticamente Colorado con lo stesso studio, stessi comici che non fanno ridere e conduttori diversi”

Perentorio un altro telespettatore: “Honolulu è Colorado. Stesso studio, stessi comici. Stessa gente. A parte Fatima Trotta”. Qualcun altro ha provato a difendere il nuovo show: “Honolulu è simile a Colorado ma a me mancava un programma comico in questo momento”. Altri hanno invece scritto: “Honolulu riporta la comicità su Italia Uno e ci voleva!”.

Chi sono i comici di Honolulu

Nel cast di comici di Honolulu troviamo: Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli.

A Honolulu ci sono pure delle web star quali: Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. Tanti i contributi video esterni realizzati ad hoc, con i Senso Doppio, Marcello Cesena (che torna finalmente in tv con una versione inedita e rinnovata del suo cult “Sensualità a corte”), Peppe e Ciccio.