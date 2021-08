Honolulu con Fatima Trotta e Mandelli: nuovo programma comico di Italia 1

A settembre, in prima serata, debutta su Italia 1 Honolulu, prodotto da Colorado Film e 302 Original Content, e condotto dall’inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane Mediaset ha confermato l’arrivo del nuovo show con un comunicato stampa.

Al momento non è stata ancora ufficializzata una data di partenza ma la trasmissione dovrebbe iniziare a metà settembre. Honolulu prende il posto del vecchio Colorado, sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella primavera 2020 si stavano registrando le nuove puntate con Belen Rodriguez quando la pandemia ha bloccato i lavori.

Fatima Trotta, conduttrice, attrice e showgirl, e Francesco Mandelli, attore, conduttore, regista e musicista saranno al timone del nuovo programma comico che regalerà ai telespettatori di Italia 1 una serata di buonumore, leggerezza, allegria.

Debutto anche per Andrea Pisani e Luca Peracino, il famoso duo comico dei PanPers, in qualità di capi-progetto di Honolulu insieme a Chicco Sfondrini.

Fatima Trotta lascia la Rai per Mediaset

Fatima Trotta approda in Mediaset dopo tanti anni trascorsi su Rai Due, al timone di Made in Sud. La conduttrice napoletana ha condotto lo show fin dalla sua prima edizione, andata in onda su Comedy Central nel 2008. La Trotta è stata poi concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti nel 2016.

In passato la presentatrice classe 1986 ha lavorato anche a I Raccomandati e ha partecipato al concorso di Veline nel 2004. Fatima è pure un’attrice: è apparsa in diverse pellicole quali 10 regole per farla innamorare e Matrimonio al Sud.

Elisabetta Gregoraci doveva condurre Honolulu

In realtà sembra che inizialmente si era pensato ad Elisabetta Gregoraci per la conduzione di Honolulu. Alla fine, però, Mediaset ha preferito optare per Fatima Trotta. Una decisione che l’ex moglie di Flavio Briatore non avrebbe mandato giù facilmente. In cambio la soubrette di Soverato ha ottenuto il ruolo di valletta a Scherzi a parte, accanto a Enrico Papi.

Con Elisabetta Gregoraci altre bellissime quali: l’ex spadista e modella Antonella Fiordelisi, l’ex Miss Italia Carolina Stramare, l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto e la soubrette Antonella Elia. Tra le vittime degli scherzi: Orietta Berti, Manuela Arcuri, Paolo Del Debbio, Valeria Marini, Andrea Roncato, Gianfranco Vissani.