“Elisabetta Gregoraci ha perso il lavoro: sostituita nel nuovo programma tv”

Brutto colpo per l’ex moglie di Flavio Briatore, che doveva tornare in tv con un format inedito dopo Battiti Live su Italia Uno

Delusione professionale per Elisabetta Gregoraci. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip la conduttrice calabrese è tornata al timone di Battiti Live ma era in lizza per presentare anche un nuovo format su Italia Uno. Stiamo parlando di Honolulu, un programma comico che sostituirà il vecchio Colorado e che andrà in onda in autunno ogni mercoledì sera.

Per la conduzione si era pensato ad Elisabetta Gregoraci, che ha condotto Made in Sud su Rai Due per svariati anni. A quanto pare, però, Mediaset avrebbe optato alla fine per Fatima Trotta. A riportare l’indiscrezione è il sempre informato Tv Blog.

L’azienda di Pier Silvio Berlusconi avrebbe pensato a Fatima Trotta per via della sua lunga esperienza in contesti del genere. La presentatrice e attrice napoletana è diventata famosa proprio grazie a Made in Sud, che ha condotto dalla prima all’ultima edizione, condividendo il palco proprio con la Gregoraci per un lungo periodo.

Sembra che tale decisione non sia andata giù ad Elisabetta, che non avrebbe reagito bene alla notizia. L’ex moglie di Flavio Briatore sognava uno show tutto suo in prima serata. In una recente intervista aveva confidato di aver ricevuto diverse proposte lavorative e di essere pronta a mettersi in gioco sul piccolo schermo.

Elisabetta Gregoraci ha condotto Made in Sud dal 2012 al 2019 per poi concentrarsi sulla recitazione. Ha recitato nei film Ammen e Aspromonte-La terra degli ultimi. Nel 2020 l’esperienza al Grande Fratello Vip, che ha in qualche modo dato una svolta alla sua carriera e alla sua vita privata.

Honolulu è il nuovo programma comico di Mediaset

Stando alle prime anticipazioni, Honolulu sarà un programma comico che vedrà tanti volti nuovi della risata. Senza ombra di dubbio raccoglierà l’eredità di Colorado e Made in Sud ma con elementi del tutto inediti e adeguati ai tempi moderni.

Fatima Trotta è assente dal piccolo schermo da circa un anno: nel 2020 ha condotto in coppia con Stefano De Martino l’ultima edizione di Made in Sud. Lo show comico è stato momentaneamente sospeso dalla Rai.