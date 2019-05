Hoara Borselli: “Ballando con le stelle mi ha trattata male a posteriori”

Ballando con le stelle, la confessione di Hoara Borselli sulla prima edizione del programma

Hoara Borselli è stata la prima vincitrice del programma Ballando con le Stelle. Un ricordo bellissimo, che non dimenticherà mai, ma non è stato tutto rose e fior una volta terminata l’edizione che l’ha vista protagonista. Una rivelazione sul suo passato decisamente inaspettata, quella di Hoara, che sta facendo molto chiacchierare: durante il programma radiofonico I Lunatici di Rai Radio 2 (condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini), si è lasciata andare ad alcune confessioni, alcune riguardanti anche gli ultimi attacchi ricevuti su Instagram. Delle parole che arriveranno alle orecchie di Milly Carlucci?

Cos’è successo a Hoara Borselli dopo Ballando con le Stelle?

A ridosso della finale di Ballando 2019 (la semifinale ha regalato non pochi colpi di scena), Hoara Borselli ha parlato di quello che le è successo dopo il programma televisivo che l’ha vista trionfatrice: “Devo essere sincera, ho vinto la prima edizione di Ballando con le Stelle, è un programma che ho nel cuore, ma è un programma che mi ha trattato molto male a posteriori. In tutte le edizioni dove sono sempre state chiamate persone che hanno rappresentato un po’ il programma, non so perché, la memoria è stata molto corta. Il motivo? Lo so. Una spiegazione me la sono data. Ma non si può dire”.

Le critiche a Hoara di Ballando sui social network

Hoara, dopo la confessione di Ballando con le Stelle, ha poi spiegato che, sul suo profilo Instagram, innumerevoli sono i detrattori che la criticano aspramente, senza nessuna ragione: “Ci sono anche donne che pensando di offendermi mi scrivono cose tipo ‘mamma mia, non sei più come eri a vent’anni’. Ma io non mi offendo. Penso di essere meglio adesso, mi piaccio di più rispetto a venti anni fa. Sono orgogliosamente una quarantenne passata. Immaginate che fatica sarebbe passare una vita a combattere il tempo che scorre”.