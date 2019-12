Hilary Duff si è sposata con Matthew Koma: matrimonio a Hollywood

By

Hilary Duff si è sposata con Matthew Koma, il papà della sua secondogenita

Da ieri Hilary Duff è sposata con Matthew Koma! La relazione fra i due è cosa nota e sapevamo anche che stavano organizzando il matrimonio, ma la notizia che hanno detto “sì” è di oggi. La coppia si è giurata amore eterno nella giornata di ieri, sabato 21 dicembre 2019, a Los Angeles ed è stata una cerimonia molto ristretta. Seppure si siano sposati a Hollywood, la cantante e attrice ha preferito non osare e non organizzare un mega party con Vip e amici famosi. Ha preferito festeggiare con le persone più care, ed è una scelta molto apprezzata da parte dei fan. La notizia del matrimonio di Hilary Duff è arrivata dal sito JustJared, che ha riportato anche qualche dettaglio in più sulla cerimonia.

Matrimonio Hilary Duff: la cantante ha sposato Matthew a Hollywood

Hilary Duff si è sposata con Matthew nel cortile di casa loro, a Hollywood, ed erano presenti davvero poche persone. Una celebrazione dell’amore, senza sfarzi o esagerazione, ma con amici e familiari che hanno reso tutto speciale allo stesso modo. Hilary Duff e Matthew sono quindi oggi marito e moglie, e sappiamo già che hanno una figlia, la piccola Banks Violet Bair, nata un anno fa. La cantante inoltre ha già un figlio, Luca Cruz di 7 anni, nato dal precedente matrimonio con Mike Comrie, giocatore di hockey su ghiaccio. I due si sono lasciati nel 2014 e circa due anni dopo Hilary ha conosciuto il suo attuale marito Matthew Koma, musicista 32enne alle prime nozze.

Hilary Duff sposata con Matthew Koma: il matrimonio dopo tre anni di fidanzamento

Hilary Duff e suo marito Matthew si sono fidanzati a maggio scorso, iniziando a pianificare il matrimonio, ma stavano insieme da oltre due anni. Quindi possiamo dire che la loro relazione va avanti da più di tre anni. A coronare il loro sogno d’amore, oltre ai fiori d’arancio ieri, è stata di sicuro la nascita della prima figlia. Decideranno presto di allargare la famiglia? Chi può saperlo, per adesso occhi puntati sui profili social di Hilary Duff: chissà che non decida di regalarci qualche foto del matrimonio!