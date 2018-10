Hilary Duff è diventata mamma: nome originale per la seconda figlia

Hilary Duff è diventata di nuovo mamma: è nata una femminuccia

L’ex stella dei teenagers Hilary Duff a 31 anni è diventata di nuovo mamma. Giovedì 25 ottobre è nata la piccola Banks Violet Bair avuta dal compagno Matthew Koma, il musicista e disc jockey con cui fa coppia dal 2017. Dall’annuncio sul profilo Instagram dell’attrice leggiamo che la piccola Banks è nata in casa con un parto normale, di pomeriggio. Hilary felice e radiosa, ha pubblicato una foto della nuova famiglia con la bimba stretta tra le sue braccia e scrive: “Ha rubato completamente i nostri cuori”. Papà Matthew invece sul suo profilo pubblica la stessa foto e scrive: “Non potrei essere più grato per la nostra famiglia che cresce”. Tutti felici per questa nuova nascita, il papà pare essere proprio impazzito di gioia, tant’è che si è tinto i capelli di rosa!

La lieta notizia super social

Hilary Duff aveva infatti già pubblicato sul suo profilo Instagram lo scorso giugno che era incinta e aspettava una femminuccia. Era già molto felice per la lieta notizia e di poter regalare una sorellina al suo piccolo Luca Cruz. Infatti Hilary è già mamma da sei anni e mezzo, di Luca avuto dall’ex marito Matthew Comrie, con il quale è divorziata ma in buoni rapporti per il bene del loro figlio. Hilary Duff e Mattew Coma continuano a pubblicare attraverso le Instagram Story, immagini della piccola che pare abbia dei bellissimi occhi scuri come la mamma e la zia Haylie Duff, sorella maggiore dell’attrice anche lei mamma di due bambine.

Un nome molto particolare per la piccola

Hilary Duff e il compagno Matthew Koma hanno dato un nome molto particolare e davvero originale alla piccola arrivata. Ben tre nomi anzi: Banks Violet Bair già chiamata solo Banks come possiamo notare dei profili social dei neo genitori.