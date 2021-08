Hilary Duff ha il Covid, l’attrice colpita dalla variante Delta: come sta

L’attrice americana ha contratto la variante Delta: ecco come sta oggi e come sta combattendo il virus

Brutte notizie per l’attrice americana Hilary Duff, che nelle scorse ore ha annunciato di essere risultata positiva alla variante Delta del Covid-19. Neanche qualche giorno fa le sue foto dal set della nuova stagione di How I met your father avevano fatto il giro del mondo.

Dal set al letto di casa: per Hilary è bastato davvero poco. L’attrice ha voluto condividere con i suoi numerosi followers la notizia della sua positività. Hilary sta facendo i conti con le conseguenze del Coronavirus, come ad esempio l’improvvisa assenza di gusto ed olfatto.

Come sta Hilary Duff dopo aver contratto il Coronavirus? L’attrice ha raccontato sul suo account ufficiale Instagram che oltre alla momentanea perdita di due dei cinque sensi, deve fare i conti anche con un peso sul petto. In aggiunta a ciò anche un certo ottundimento alla testa, che lei stessa definisce come testa annebbiata.

Sono in tanti a domandarsi in queste ore se la Duff si fosse vaccinata o meno. A chiarire il punto è stata proprio l’attrice che ha detto di essere grata per aver potuto fare il vaccino anti Covid-19. Grazie anche al siero che le è stato iniettato, i sintomi con cui oggi Hilary ha a che fare non sono gravi.

La Duff infatti al momento non ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero e sta gestendo tutto da casa. Dove Hilary ha contratto il Coronavirus? Questa è una delle tante curiosità che i fan dell’attrice desiderano sapere. Sul punto però la Duff non ha chiarito dove, come ed in quali circostanze avrebbe potuto contrarre il Covid.

C’è chi si domanda se è successo sul set di How I met your father, il che, se fosse vero, potrebbe rallentare le riprese. Neanche due giorni fa proprio dal set dello spin-off di How I met your mother, la Duff scattava una foto sorridente e felice insieme al resto del cast.

A marzo del 2021 l’attrice è diventata mamma per la terza volta. Si tratta della seconda figlia nata dalla relazione con Matthew Koma.