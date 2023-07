Helena Prestes, rivelazioni sull’Isola: “Morte Berlusconi uno choc”

Helena Prestes è stata una dei protagonisti dell’edizione appena conclusa de l’Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Marco Mazzoli. Intervistata da Giada De Miceli per Non Succederà Più, programma in onda su Radio Radio, la modella ha raccontato la fine dell’amicizia con Cristina Scuccia e ha chiarito la reazione che ebbe quando venne a sapere della morte di Silvio Berlusconi.

Helena Prestes racconta del suo rapporto con Cristina Scuccia

Parlando del rapporto con l’ex suora, Helena Prestes ha raccontato il suo punto di vista. Le due, all’inizio del programma, sembravano essere molto legate. Sono poi arrivate le prime discussioni, seguite da un allontanamento definitivo: “Si è avvicinata agli altri, mi ha mollato completamente“. La modella è tornata anche sull’episodio in cui diede della “falsa” a Cristina Scuccia: “Cristina era molto tranquilla, fino a quando è iniziato il gioco vero. Alla prima nomination che ho fatto lei mi ha mollato” ha ribadito.

Helena ha, in seguito, approfondito il suo pensiero su Cristina e sulla sua persona. Stando alla sua versione, infatti, l’ex suora si sarebbe allontanata per proteggere il suo personaggio. “Mi ha dato della istigatrice, della stratega… Ha usato parole che non mi sembrano quelle di una suora” ha spiegato Helena, raccontando anche di come Cristina pensasse che l’ex modella fosse stata chiamata nel programma per causare litigi o altre dinamiche.

Cristina, durante la sua permanenza sull’Isola, aveva confessato di essere innamorata di una persona, senza rivelarne l’identità. Secondo Helena Prestes, ad aver rubato il cuore dell’ex suora sarebbe una donna: “È una donna, io sono intuitiva e guardandola per come si muove secondo me è una donna” ha spiegato.

L’episodio con Gian Maria Sainato e la vittoria di Mazzoli

Nonostante con Cristina non ci siano più rapporti, Helena ha avuto modo di chiarire con Gian Maria Sainato, altro concorrente della diciassettesima edizione de l’Isola dei Famosi. Quest’ultimo, infatti, l’aveva accusata di aver mentito sulla sua relazione con Carlo Motta: “Con Gian Maria sono andata a pranzo due giorni fa. Lo ha fatto per strategia, per mandarmi a casa“. “Lui mi ha deluso tantissimo all’Isola” ha confessato. Helena ha speso due parole anche per Marco Mazzoli, vincitore del reality: “Mazzoli ha meritato, ha fatto una strategia senza volere“.

Helena Prestes: il retroscena sulla reazione alla morte di Berlusconi

Quando venne annunciato ai naufraghi la morte di Silvio Berlusconi, la reazione che si distinse maggiormente fu proprio quella di Helena Prestes. La modella è tornata sull’accaduto, raccontando la sua versione: “Quando lui è morto è stato uno choc” ha esordito. “Non ho pianto solo per quello, ero sconvolta per tante cose. Avrei voluto conoscerlo“. Helena, infatti, ha spiegato di non aver mai conosciuto l’ex politico, ma di aver visto un documentario su di lui prima di partire per il programma: “Era una persona straordinaria” ha raccontato.

Helena si è soffermata, infine, sul ritorno alla quotidianità: “Quando non mangi pensi veramente di morire. Tutti ci siamo un po’ pentiti” ha spiegato. Su Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Helena ha voluto spendere due parole: “Sono andata alla sua mostra d’arte. È impegnatissima. La sua canzone è molto carina“.