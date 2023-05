Cristina Scuccia e la maternità: le sue parole lasciano di stucco

Durante L’Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli ha improvvisato un’intervista con Cristina Scuccia e l’ex religiosa ha di nuovo lasciato tutti di stucco. Tra gli argomenti trattati, in questo momento di confidenza, il suo fidanzamento e, soprattutto, il desiderio di maternità.

La rivelazione di Cristina a Marco: “Ho sognato un neonato”

Cristina Scuccia, durante una puntata di Radio Isola, format creato da Marco Mazzoli con tanto di jingle intonato dai Jalisse, ha confidato il particolare sogno fatto, spiegando come ciò l’abbia portata a provare sensazioni speciali. Nel momento in cui si è trovata a parlare dei progetti futuri, che la vedrebbero coinvolta assieme alla persona che ama, la concorrente si è espressa così:

“Ti dico solo che questa notte, proprio perché l’Isola mi sta facendo bene, ho sognato un neonato“.

Un sogno senza dubbio particolare quello dell’ex religiosa. Pare quindi che, tra le sue ambizioni future, ci sia quella di diventare madre, probabilmente insieme alla persona che ama. Un desiderio spiazzante, specialmente se si considera che, Cristina Scuccia, nemmeno un anno fa, aveva clamorosamente annunciato di non appartenere più all’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia.

La dolce metà di Cristina Scuccia: cosa (non) sappiamo

Pur senza scendere nei particolari, inoltre, la concorrente de L’Isola dei Famosi 2023 è tornata a parlare della persona con cui è fidanzata. “Quando guardo il mare penso a questa persona” ha detto nell’occasione. Della dolce metà di Cristina Scuccia, tuttavia, non si sa molto altro. In una precedente confidenza, infatti, aveva dichiarato che questa persona vive in Spagna e che l’aveva conosciuta poco prima di partecipare al reality Mediaset, senza sbilanciarsi oltre. Il desiderio di proteggerla è ciò che ha spinto Cristina a mantenere un certo riserbo, almeno per il momento, sulla sua identità.

Il rapporto tra Cristina e la sua, ad oggi sconosciuta, metà potrebbe quindi andare incontro ad un nuovo, quanto inaspettato, risvolto, specialmente se Cristina decidesse di portare avanti questo suo desiderio di maternità, espresso durante l’intervista con Marco Mazzoli. Tale volontà, probabilmente, è dovuta anche all’età della concorrente, che l’ha spinta a compiere alcune riflessioni: “Quest’anno compio 35 anni” ha detto a Mazzoli. Indipendentemente da come evolverà questa situazione, è indubbio che Cristina sia riuscita, ancora una volta, a stupirci.