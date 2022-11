Tutti di sasso, a bocca aperta. I social esplodono: “Davvero quella è Suor Cristina? Davvero ha abbandonato l’abito religioso?”. Sì tutto vero, stupore compreso. A Verissimo, Cristina Scuccia 34 anni, si è presentata in abiti borghesi e l’effetto sorpresa è stato immediato. Dopo oltre 19 anni di vita consacrata nell’ordine delle Suore Orsoline, la vincitrice della seconda edizione di The Voice of Italy ha scelto di lasciare le sue consorelle. Non ha perso la fede, ma ha deciso di viversi una vita differente. E rinnega nemmeno gli anni da suora, parlando di uno dei periodo più fantastici della sua esistenza. Probabilmente il più bello.

“Per me è stata una grande crescita personale, sono stati gli anni più belli della mia vita”, ha confidato a Silvia Toffanin. E ancora: “Suor Cristina è dentro di me, è stato un percorso meraviglioso, complesso e difficile. Oggi credo ancora di più nella vita e ancora di più in Dio. La fede non è andata via”.

Che cosa le ha fatto scattare la molla per abbracciare un cambiamento così radicale? Forse il successo avuto dopo il trionfo a The Voice ha inciso? “Il successo non ha messo in crisi la vocazione – ha puntualizzato -, a metterla in crisi è stato un cambiamento mio interiore. Prima non avevo grosse responsabilità all’interno della congregazione, poi sono diventata famosa e una testimone di Dio davanti al mondo. The Voice ha aperto la strada a un mio cambiamento di crescita”.

Con l’avvento della pandemia Covid c’è stato un ulteriore salto di coscienza e consapevolezza. Cristina si è guardata dentro, nel profondo, come mai aveva fatto prima di allora. Ed è lì che è maturata la decisione di togliersi il velo:

“Non potevo più viaggiare, mi sono fermata e guardata allo specchio. Mi sono domandata: ‘Stai bene oppure no?’ Io alla fine sono sempre quella di prima, ma con abiti diversi. Avevo paura di deludere le suore e i genitori. Mia madre non mi vedeva stare bene. Non ero serena, mi ha aiutato una psicologa, si deve chiedere aiuto quando si vede il buio. Non capivo chi fossi. Dio mai è stato in discussione, il mio mondo interiore non stava più all’interno del mio abito da suora, nelle tante regole. A un certo punto è stato come parlare due lingue diverse”.

A un certo punto la cantante ha iniziato a domandarsi come sarebbe stata la vita fuori dall’ordine. “Poter mangiare quando volevo e cucinare in pigiama mi ridonava un qualcosa che non capivo cosa fosse. Ho preso un anno sabbatico. Io sono uscita dall’ordine a novembre, mio padre è morto a dicembre. Al suo funerale ho messo l’abito per tutelarmi e per non creare trambusto mediatico”, ha confidato sempre a Silvia Toffanin, senza mai abbandonare il suo radioso sorriso.

E oggi dove vive? Cosa fa? Per caso ha trovato l’amore? “Vivo in Spagna e faccio la cameriera, vivo con il sorriso. Credo sempre nell’amore, non nego che qualcuno si è avvicinato ma non è la mia priorità ora. Però se arrivasse…”.

Chi è Cristina Scuccia, l’ex suora che è diventata una star a The Voice of Italy

Cristina Scuccia è nata Vittoria (Ragusa), il 19 agosto 1988. Ha raggiunto fama e popolarità a livello internazionale partecipando e vincendo la seconda edizione del talent show The Voice of Italy (nella squadra capitanata dal rapper J-Ax). Il video della sua Blind Audition, in cui cantava No One di Alicia Keys, è stato il quarto più visto su YouTube a livello mondiale nel 2014.

All’attivo ha due album: nel 2014 è uscito Sister Cristina e nel 2018 Felice. Ha inciso anche dei singoli: nel 2013 Senza la tua voce, nel 2014 Lungo la riva, nel 2014 Like a Virgin (cover di Madonna), nel 2014 Blessed Be Your Name e nel 2018 Felice.