Helena Prestes “prende in giro” Zeudi Di Palma: “Beyonce dei poveri”

Zeudi Di Palma, dopo la fine del Grande Fratello, non si è fermata neanche un attimo: l’ex concorrente, infatti, ha deciso fin dal primo momento di approfittare del successo che ha avuto per coltivare le sue passioni. In primis quella di diventare una tatuatrice, mestiere che ha iniziato tra molte polemiche. E poi negli ultimi giorni è stata impegnata in un meet and greet con i fan, dove si è esibita ballando davanti a numerosi presenti. I video però hanno fatto il giro del web e sono stati ampiamente criticati, dal momento in cui questi meet and greet sono stati pagati profumatamente dai fan e in molti ritengono che lo spettacolo non fosse all’altezza della cifra. Della stessa idea sembra essere anche Helena Prestes, che si è lasciata andare ad una fragorosa risata nel guardare i video della sua ex amica.

Le due si sono conosciute nella casa più spiata d’Italia, entrambe avevano rivelato di essersi infatuate l’una dell’altra, poi col passare dei giorni le due nel reality si sono allontanate sempre di più, fino ad arrivare al punto di odiarsi. Entrambe hanno intrapreso due strade separate, proprio per questa ragione nessuno avrebbe mai immaginato di assistere a questa reazione di Helena.

SE ERA ZEUDI

A COMMENTARE COSÌ

RIDENDO

DI UN LAVORO DI UN ALTRO PERSONAGGIO PUBBLICO

L’AVRESTE GIUSTIFICATA?

COME AVETE FATTO CON HELENA?

NON TE LO ASPETTI DA UNA

DI 35 ANNI

E NON DITE È SOLO UNA RISATA

Helena Prestes “deride” Zeudi Di Palma (e poi cancella tutto)

Biagio D’Anelli, che ha partecipato qualche anno fa al Grande Fratello e che ad oggi commenta le vicende dei vip sui social, ha pubblicato un video proprio per commentare lo show di Zeudi ed è sotto questo filmato che sono spuntati diversi commenti di Helena in cui ride. In modo particolare, ha inserito tantissime emoji di risate quando qualcuno ha scritto: “Beyonce su Temu“. Un commento che l’ha divertita in modo particolare, eppure in seguito pare che Helena abbia cancellato tutto.

Nonostante questa mossa che potrebbe sembrare furba, i fan hanno immortalato i suoi commenti con diversi screen, quindi cancellare è servito a poco. Il gesto di Helena, comunque, ha diviso molto il pubblico. C’è chi l’ha definita una “queen” per aver espresso un po’ il pensiero di tante persone, ma chi invece le ha fatto presente che non è stato molto maturo da parte sua ridere di una persona a cui ha voluto bene.