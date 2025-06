Helena Prestes, l’ex accusato di vendetta e gelosia: la dura replica di Carlo

Helena Prestes sta vivendo dei giorni davvero complicati per via della “vendetta” meditata dal suo ex fidanzato, Carlo Motta. Se fino a qualche anno fa li abbiamo visti in tv, felici e affiatati come non mai, ora sono uno contro l’altro. Tutto è cominciato quando, qualche giorno fa, Motta ha pubblicato degli scatti recenti di Helena in sua compagnia, rivelando a tutti che hanno continuato a vedersi dopo la fine del Grande Fratello nonostante lei sia sentimentalmente legata a Javier Martinez. La nota blogger Deianira Marzano lo ha accusato di essere geloso e di aver perso la brocca dopo aver appreso le voci sulla presunta gravidanza di Helena, e lui le ha risposto subito in privato rispondendole alla storia: “Quali sostanze assumi?”.

Helena, proprio ieri, ci ha tenuto a precisare che tutto questo polverone che si è sollevato non ha messo in crisi lei e Javier, che sono più uniti che mai nonostante tutto. Ma sarà davvero così dopo tutte le insinuazioni di Carlo? Javier, in tutto questo, non ha ancora detto nulla su tutta questa faccenda, un silenzio che in questi giorni sta facendo decisamente rumore.

Una cosa ci ha insegnato questa vicenda orribile (purtroppo): MAI dichiararsi FELICI É brutto dirlo, ma la gente soffre la felicità altrui ed è più soddisfatta vedere la gente a terra. Sono nera.#heleners #helevier — V. S. ♏✨ (@InstantKarma_0) June 8, 2025

Helena Prestes: giorni difficili per via del suo ex Carlo Motta

Tutto ha avuto inizio quando alcuni fan avevano notato qualcosa di strano tra Helena e Javier: alcuni avevano preso in considerazione un ritorno di fiamma tra la modella e il suo ex fidanzato, ma quando lei ha smentito tutto, lui ha cominciato a pubblicare una serie di foto, tenendo a specificare con alcune prove che erano scatti risalenti a praticamente pochi giorni fa.

Gli scatti pubblicati da Carlo Motta hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica che non accenna a rientrare, tutti stanno aspettando un intervento da parte di Javier che non ha ancora detto niente a riguardo. Come avrà reagito l’ex concorrente del Grande Fratello a tutto ciò? I social si dividono tra chi è certo del fatto che i due saranno davvero in grado di superare questo momento e chi invece avverte forte la sensazione che questo, purtroppo, sia solo l’inizio della fine per la coppia tanto amata.