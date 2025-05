Helena Prestes, pesante lite con la sorella? Le frecciatine sui social

Helena e Mariana Prestes hanno litigato? Le due sorelle, che hanno dimostrato sempre di essere molto unite, hanno smesso di seguirsi sui social. Un gesto che non è passato inosservato ai fan di Helena che hanno imparato ad amarle in questi mesi, soprattutto quando lei era nella casa più spiata d’Italia e Mariana fuori faceva del suo meglio per sostenerla. Hanno sempre dimostrato di essere davvero tanto unite e infatti, appena Helena è uscita dal programma, le due sono uscite davvero molto spesso insieme e fatto capire a tutti di essere come una cosa sola. Proprio per questo motivo nessuno si sarebbe mai aspettato di vederle smettere di seguirsi sui social. Ma cosa è accaduto?

Ovviamente i loro fan in questo momento sono in fibrillazione e stanno cercando di capire cosa potrebbe essere successo. Qualcuno vicino a loro ha ipotizzato anche che potrebbe avere a che fare Javier con questa discussione tra sorelle, considerato che all’inizio lei non credeva affatto in questa relazione. Questi, però, sono soltanto rumors senza fondamenta.

Le sorelle Prestes non si seguono più sui social🎭

Fonti vicine mi dicono che abbiano litigato a causa della famiglia Martinez🐻#heleners pic.twitter.com/ZFWaCnquqv — JURÍDICO SÁFICO 🍉 (@juridicosafico) May 24, 2025

Helena Prestes: cosa è accaduto con la sorella Mariana?

Mentre tutti cercavano di capire cosa potrebbe essere successo tra le due sorelle, Helena Prestes ha pubblicato un messaggio su X decisamente sospetto: “Quando qualcuno riceve un beneficio ma non lo ricambia (nemmeno con il riconoscimento), rompe il ciclo sociale del dono, minando la fiducia e i legami comunitari SEMPLICE“.

In questo messaggio non è stato fatto il nome della sorella, dunque non è detto che si riferisse a lei, ma c’è da ammettere che il tempismo al momento è decisamente sospetto. Infatti nei commenti tutti hanno risposto come se già sapessero di chi stava parlando, e qualcuno le ha consigliato di non lavare i panni sporchi in pubblico, perché queste sono cose loro. Anche il gesto dell’unfollow è stato interpretato male, perché è stato come dare in pasto a tutti un loro ipotetico problema familiare. Insomma, di ipotesi e di opinioni in merito ce ne sono, adesso rimane da capire se una delle due sorelle sceglierà di raccontare o continueranno sulla via del silenzio.