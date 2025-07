Helena Prestes, novità: possibile ritorno in tv e nuova casa (rumor)

Potrebbero esserci novità in vista per Helena Prestes. Stando ad una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, la modella brasiliana potrebbe tornare con un nuovo programma televisivo dopo l’esperienza del Grande Fratello. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni sul web, l’ex gieffina potrebbe presto andare a convivere con il suo attuale compagno Javier Martinez, conosciuto proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Scopriamo meglio tutti i dettagli.

La possibile nuova casa con Javier Martinez

Helena Prestes è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Proprio all’interno della Casa ha conosciuto Javier Martinez, con il quale ha iniziato una frequentazione che sta continuando anche una volta usciti dal programma. Il loro rapporto diventa sempre più solido e stando ad una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano i due potrebbero presto andare a vivere insieme. Secondo quanto si può leggere la coppia avrebbe già preso casa a Terni ed a breve dovrebbe trasferirsi lì, precisamente ad agosto.

Qui di seguito la segnalazione:

Nuovo programma per Helena Prestes?

Le novità per la modella brasiliana, tuttavia, non sembrerebbero finire qui. Stando sempre ad un’indiscrezione pubblicata nelle storie Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Helena potrebbe presto tornare in televisione. Dopo l’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello, difatti, Prestes sarebbe stata contattata per prendere parte ad un altro programma, di cui tuttavia ancora non è stato rivelato il nome. E’ stato specificato solo che lo stesso dovrebbe andare in onda a partire da settembre e che le registrazioni dovrebbero iniziare ad inizio agosto.

Di seguito la storia pubblicata da Marzano:

Dato che non è stato rivelato il nome dello show, numerosi utenti hanno iniziato a supporre di quale possa trattarsi nello specifico. In particolare un utente ha citato Masterchef, facendo notare come l’ex gieffina abbia iniziato a seguire sui social uno chef, precisamente Alessandro Borghese. In una storia successiva Deianira Marzano ha sembrato confermare l’ipotesi, scrivendo “ma come sono brave le mie followers”.

Poco dopo, tuttavia, l’esperta di gossip ha precisato che il programma è in realtà un altro. Chissà se si riferiva al fatto che Borghese conduca un altro programma o che l’intuizione in merito a Masterchef fosse errata. In ogni caso per il momento si tratta di semplici indiscrezioni, non resta che aspettare l’annuncio ufficiale per scoprire dove rivedremo Prestes in tv.