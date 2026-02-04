Helena Prestes: il padre nel “degrado” torna aggressivo e il ruolo di Javier

Helena Prestes si svela, per la prima volta dopo essersi recata in Brasile, e parla di quanto accaduto al padre. Non solo, la modella brasiliana si lascia andare anche a qualche rivelazione legata alla sua storia d’amore con Javier Martinez. I due ex concorrenti del Grande Fratello continuano ad appassionare i loro tantissimi fan e le nuove parole di lei fanno ben sperare che il meglio deve ancora avvenire. Infatti, da ormai diverso tempo si parla di matrimonio e figli per questa coppia così amata.

Ma tornando alla prima situazione, Helena ha dovuto cercare il padre, nelle scorse settimane, dopo un incidente. La modella ha sfruttato il suo seguito sui social network per riuscire a trovare il papà, che risultava ricoverato in un ospedale. Nessuno dei loro familiari riusciva a individuare la sua posizione, certi solo del fatto che avesse avuto un incidente, dopo essere caduto di fronte a una macelleria. Quando è stato finalmente rintracciato, ecco che la Prestes ha preso il primo volo per il Brasile.

Rientrata in Italia, l’ex gieffina ha deciso di raccontare quanto accaduto in questi giorni, in una nuova intervista per il settimanale Chi. Nella Casa del Grande Fratello, Helena ha spesso parlato di un rapporto non idilliaco con il padre, anzi. Sebbene sia stato “emotivamente difficile”, la Prestes ha deciso di raggiungerlo. L’uomo ha avuto un ictus e la modella brasiliana si è spaventata parecchio. Tutta la questione è stata assurda, in quanto inizialmente lei e i suoi familiari hanno ricevuto la notizia tramite un articolo di giornale.

L’uomo, però, era senza documenti e solo i familiari, appunto, sono riusciti a riconoscerlo subito. Helena ha provato “un senso di vuoto totale” e ha vissuto un’esperienza che non augura a nessuno. Intanto, il padre ha affrontato un intervento chirurgico, a causa di una emorragia al cervello. Poi la Prestes è giunta sul posto, ma si è ritrovata di fronte all’aggressività del papà, causata da infezioni e polmonite.

La stessa modella aveva spiegato nella Casa più spiata d’Italia che spesso il padre, anche in passato, era stato, oltre che assente nella sua vita, anche aggressivo. La situazione che ora ha trovato in Brasile nella vita quotidiana del papà è decisamente peggiorata:

“Ho trovato una situazione di degrado totale. È diventato un accumulatore seriale. Materassi ovunque, sporco, confusione. Io e mia sorella abbiamo chiamato tre camion per svuotare tutto. È stato necessario anche l’intervento della polizia per verbalizzare, per mettere ordine”

Inoltre, da ora in poi, l’uomo non potrà più vivere da solo e, pertanto, ci saranno per Helena e i familiari delle spese da sostenere per un’infermiera. In tutto questo, Javier Martinez è stato al suo fianco, anche se non fisicamente in Brasile. Proprio il pallavolista argentino ha invogliato la fidanzata a recarsi nel suo Paese d’origine. Lei, inizialmente, non voleva farlo, visto il passato turbolento condiviso con il padre. Invece, la lucidità di Javier ha prevalso, portandola a riflettere sul valore che un padre ha nella vita di una persona, nonostante tutto.

In Brasile, per sentirlo, Helena si svegliava alle 6 del mattino. “È una persona molto ‘caliente’, anche poco paziente. Ma è stato fantastico”, ha raccontato oggi la modella brasiliana. Inoltre, aggiunge che è stato molto bello riabbracciare Javier una volta rientrata in Italia. Concludendo questa intervista, la Prestes ha dichiarato di aver deciso di andare oltre il dolore provato nella sua infanzia a causa del padre, scegliendo “la luce” e “una direzione”.