Helena Prestes, è scomparso suo padre: appello drammatico ai fan

Helena Prestes, modella brasiliana protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha lanciato un appello via social rivolto ai suoi follower, facendo sapere che suo padre è scomparso da diverse ore e che non si trova. Il genitore ha avuto un incidente. Sarebbe caduto davanti a una macelleria a São Carlos, comune del Brasile nello Stato di San Paolo, come riferito dalla testata Jornal Butantã. Da quel momento, la famiglia non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. Nessuno sa dove sia.

Helena Prestes, non si trova il padre: l’appello ai fan

Secondo quanto trapelato fino ad ora, l’uomo sarebbe stato soccorso e successivamente sarebbe stato portato in una struttura sanitaria, senza però che venisse reso noto il nome dell’ospedale o del pronto soccorso di destinazione. A complicare la vicenda sarebbe il fatto che, quando è avvenuto l’incidente, il padre della modella non avrebbe avuto con sé i documenti. Una situazione che sta rendendo ancora più difficile rintracciarlo.

“Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto urgente – l’appello lanciato su Instagram da Helena Prestes -. Il signore nella foto è mio padre. Uno dei miei cugini ha visto questa notizia ieri sera, ma finora la famiglia non è ancora riuscita a trovarlo. Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in un centro di assistenza, ma non è stato comunicato in quale ospedale o pronto soccorso. Probabilmente era senza documenti”.

Nel comunicare la notizia, Prestes ha invitato i fan a fornire informazioni utili, qualora qualcuno sappia qualcosa sull’accaduto. Infine, ha suggerito agli utenti di contattarla eventualmente via mail e di lasciare un recapito telefonico in modo tale da poter essere chiamati tempestivamente da lei stessa.

Helena Prestes e le dichiarazioni sul padre: “Era violento”

Helena Prestes, in passato, ha raccontato in alcune occasioni di avere avuto un rapporto difficile con il padre, affermando che l’uomo si è reso protagonista di violenze familiari nel corso degli anni. La modella aveva riferito che per sopravvivere aveva lasciato casa a soli 14 anni, spiegando che il genitore picchiava sua madre, descritta come una donna dolcissima che si è poi indurita a causa delle difficoltà che si è ritrovata a dover fronteggiare.

Al Grande Fratello è tornata sulla questione, ricordando di essere cresciuta nella periferia di San Paolo in Brasile e che dopo essere arrivata in Italia non è più tornata a trovare i genitori. E ancora, disse che quando suo padre e sua madre litigavano, spesso interveniva la polizia. “Io – aggiunse – sono cresciuta vedendo papà in casa di recupero a causa dell’alcol. Lui non c’era mai quando avevo bisogno. Mamma un giorno l’ha cacciato perché non ce la faceva più”. A causa della drammatica situazione domestica, con il tempo sono peggiorati drasticamente anche i rapporti tra Helena e la madre.