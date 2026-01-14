 Skip to main content
Grande Fratello

Helena Prestes, è scomparso suo padre: appello drammatico ai fan

Apprensione per il padre della modella brasiliana Helena Prestes, l'uomo non si trova da ore: l'appello ai fan

Mirko Vitali14 Gennaio 20263 minuti di lettura
Helena Prestes appello ai fan

Helena Prestes, modella brasiliana protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha lanciato un appello via social rivolto ai suoi follower, facendo sapere che suo padre è scomparso da diverse ore e che non si trova. Il genitore ha avuto un incidente. Sarebbe caduto davanti a una macelleria a São Carlos, comune del Brasile nello Stato di San Paolo, come riferito dalla testata Jornal Butantã. Da quel momento, la famiglia non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. Nessuno sa dove sia.

Helena Prestes, non si trova il padre: l’appello ai fan

Secondo quanto trapelato fino ad ora, l’uomo sarebbe stato soccorso e successivamente sarebbe stato portato in una struttura sanitaria, senza però che venisse reso noto il nome dell’ospedale o del pronto soccorso di destinazione. A complicare la vicenda sarebbe il fatto che, quando è avvenuto l’incidente, il padre della modella non avrebbe avuto con sé i documenti. Una situazione che sta rendendo ancora più difficile rintracciarlo.

Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto urgente – l’appello lanciato su Instagram da Helena Prestes -. Il signore nella foto è mio padre. Uno dei miei cugini ha visto questa notizia ieri sera, ma finora la famiglia non è ancora riuscita a trovarlo. Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in un centro di assistenza, ma non è stato comunicato in quale ospedale o pronto soccorso. Probabilmente era senza documenti”.

Nel comunicare la notizia, Prestes ha invitato i fan a fornire informazioni utili, qualora qualcuno sappia qualcosa sull’accaduto. Infine, ha suggerito agli utenti di contattarla eventualmente via mail e di lasciare un recapito telefonico in modo tale da poter essere chiamati tempestivamente da lei stessa.

Helena Prestes e le dichiarazioni sul padre: “Era violento”

Helena Prestes, in passato, ha raccontato in alcune occasioni di avere avuto un rapporto difficile con il padre, affermando che l’uomo si è reso protagonista di violenze familiari nel corso degli anni. La modella aveva riferito che per sopravvivere aveva lasciato casa a soli 14 anni, spiegando che il genitore picchiava sua madre, descritta come una donna dolcissima che si è poi indurita a causa delle difficoltà che si è ritrovata a dover fronteggiare.

Al Grande Fratello è tornata sulla questione, ricordando di essere cresciuta nella periferia di San Paolo in Brasile e che dopo essere arrivata in Italia non è più tornata a trovare i genitori. E ancora, disse che quando suo padre e sua madre litigavano, spesso interveniva la polizia. “Io – aggiunse – sono cresciuta vedendo papà in casa di recupero a causa dell’alcol. Lui non c’era mai quando avevo bisogno. Mamma un giorno l’ha cacciato perché non ce la faceva più”. A causa della drammatica situazione domestica, con il tempo sono peggiorati drasticamente anche i rapporti tra Helena e la madre.

Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

