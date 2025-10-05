Helena e Javier a Verissimo, gelo sulle corna: lui si rifiuta di rispondere a Toffanin

Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto tappa a Verissimo. Innanzi a Silvia Toffanin hanno dichiarato di essere innamoratissimi e di aver intenzione di sposarsi e di mettere su famiglia nel giro di qualche mese. In cotanta atmosfera melliflua e densa di romanticismo (a tratti stucchevole), a un certo punto, però, è calato il gelo. Il clima si è fatto glaciale quando la conduttrice ha ricordato che questa estate i due piccioncini, che si sono conosciuti tra le mura della Casa del Grande Fratello, sono stati sul punto di lasciarsi dopo che si è saputo che la modella brasiliana aveva rivisto l’ex fidanzato all’insaputa di Javier.

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo, lui evita di rispondere a Silvia Toffanin

E vissero tutti felici e contenti? Quasi. Durante l’intervista si è percepita tensione quando Toffanin ha chiesto alla coppia se fossero vere le voci che hanno sussurrato che Helena ha tradito Javier con l’ex quest’estate. Rapido riassunto: a giugno si venne a sapere che la brasiliana aveva rivisto in gran segreto il suo ex. Però, non informò Martinez di tale fatto. Il pallavolista non prese per nulla bene la faccenda. La love story sembrava ormai essere finita su un binario morto. Addirittura, Gessica Notaro, grande amica di Javier, pubblicò un post che fu interpretato dai più come la conferma della fine della relazione. E invece i due ex gieffini, dopo giorni delicati, si ripresentarono insieme sui social, annunciando che il loro rapporto non si era concluso.

“Pensavo di non dire a Javier certe cose per proteggerlo. Si, ho sentito il mio ex e lo ho visto. Così ci siamo parlati e chiariti”, ha spiegato a Verissimo Helena. Toffanin ha voluto sapere il parere di Martinez che, però, si è gentilmente rifiutato di rispondere. “Non mi va di parlare per non tornare a quel momento brutto lì”, ha dichiarato il pallavolista. In realtà, poco dopo, ha aggiunto qualcosa, lasciando intendere di essere rimasto molto scottato da quella vicenda, ma che alla fine è riuscito a perdonare. “Me ne sono fatto una ragione, ho saputo perdonare. Non voglio essere presuntuoso, ma mi faccio i complimenti per come ho affrontato la cosa”, ha chiosato Martinez.

“Per quanto ci sono state cose brutte in passato, sei la persona giusta per me”, ha poi detto Javier rivolgendosi a Helena che è scoppiata in lacrime. “Grazie di accettarmi in qualsiasi modo, scusa”, la risposta della modella.

Helena e Javier, il desiderio di avere un figlio e la voglia di matrimonio

Attualmente la coppia convive a Terni e sogna il matrimonio. “Sì, sogniamo il matrimonio, non voglio aspettare tanto. Arriverà la proposta”, ha assicurato Javier. Gli ha fatto eco la compagna: “Me ne parla tre volte a settimana, aspetto la proposta”. Idee chiare anche sul ‘progetto’ famiglia. “Bebè? Sì, lo vogliamo. A casa già parliamo di nomi”, ha chiosato Helena.