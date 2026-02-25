Helena Prestes, grave lutto: dopo il giallo in Brasile, il padre è morto

Helena Prestes dà una brutta notizia ai fan: suo padre è morto. Un terribile lutto per la modella brasiliana, che nelle scorse settimane si era recata nella sua terra d’origine proprio per rivedere il papà. Con quest’ultimo non ha mai avuto un ottimo rapporto, anzi al Grande Fratello ha raccontato solo episodi negativi che lo vedevano protagonista. Nonostante tutto, l’ex gieffina ha preferito prendere un aereo e raggiungerlo in Brasile, in ospedale.

Ciò è accaduto quando Helena ha chiesto l’aiuto dei fan, inizialmente, per ritrovare il padre. I suoi familiari in Brasile non sapevano che fine avesse fatto, ma erano solo certi che fosse finito in ospedale. Alla fine, sono riusciti a trovare la struttura dove si trovava ricoverato. Con il sostegno di Javier Martinez, la modella brasiliana ha preso, dopo qualche giorno, un volo per il Brasile e si è recata in quella stanza d’ospedale.

Ha così potuto salutare per l’ultima volta suo padre. Non si sa se in quei giorni la Prestes fosse già consapevole che il papà sarebbe morto a breve. In ogni caso, in queste ore, sul suo profilo ufficiale di Instagram, la modella brasiliana ha fatto il triste annuncio:

“Ciao Papà Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore. Luto. Faccio questo post soltanto per chiedere anche un po’ di spazio in rispetto in questo momento delicato”

Dunque, è chiaro che ora i fan dovranno cercare di essere il più delicati possibile. La stessa Helena lo chiede, senza troppi giri di parole. Bisognerà capire se il pubblico che la segue rispetterà questa sua volontà. Spesso alcuni fan si ritrovano a compiere gesti che vanno solo a complicare determinate situazioni. Quello che è certo è che ora la Prestes ha bisogno del suo spazio, che non deve essere invaso.

Nonostante l’infanzia difficile vissuto a fianco dell’uomo, la modella brasiliana ci tiene a ringraziarlo pubblicamente per ciò che le ha insegnato. Il loro non è mai stato un rapporto idilliaco, anzi. Nella Casa più spiata d’Italia non l’ha mai nascosto. Quando si è recata in Brasile, nelle scorse settimane, ha dimostrato di avere una grande forza e di essere una persona che non riesce a portare rancore.

La stessa Helena ha ammesso, una volta tornata in Italia, che non è stato facile emotivamente. Per lei è stato tutto “assurdo”, soprattutto per le condizioni di degrado in cui ha ritrovato il padre. Infatti, l’uomo era diventato un accumulatore seriale. Dopo l’ictus, sembra che la situazione sia peggiorata, tanto che alla fine l’uomo non ce l’ha fatta.