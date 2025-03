Helena, Grande Fratello: continua lo scotto di Chiara. Lo sfogo

Il 6 marzo 2025 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nel corso dell’appuntamento su Canale 5 non sono mancati colpi di scena e sorprese per i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini ha chiamato in causa alcuni dei gieffini come Helena Prestes e Chiara Cainelli che da qualche giorno sono in conflitto. All’indomani della diretta, la modella brasiliana non ha potuto fare a meno di commentare una frase della sua compagna di gioco con altri inquilini.

Helena Prestes si sfoga in giardino post puntata

Helena Prestes non riesce a tranquillizzarsi nei confronti di Chiara Cainelli che avrebbe affermato di sentirsi accanita. “Racconterò io a Chiara cosa vuol dire accanimento – ha affermato in giardino insieme ad altre compagne – perché è nominata 4 volte di seguito si sente accanita? Ma dai”.

Ha poi aggiunto che quando è stata lei ad essere nominata puntata dopo puntata, ha tentato di conquistare le persone e fare uscire il meglio di sé. Chiara, invece, non ha mai cercato di farsi capire ma di infierire sempre contro gli altri.

La frase scomoda di Chiara Cainelli

La considerazione di Prestes riguarda anche e soprattutto frasi dette in precedenza da Chiara Cainelli. In una delle puntate passate, infatti, la gieffina si è lascata scappare una battuta di cattivo gusto sulla modella brasiliana.

Helena si sarebbe appellata il soprannome di regina ed è proprio su questo che la sua compagna ha affermato: “Solitamente le regine vengono impiccate”. Tale frase non è passata inosservata né davanti agli altri inquilini né tantomeno al pubblico che sui social si è scaraventato contro la Cainelli. Poi la gieffina ha cercato di spiegarsi meglio ma con scarsi risultati: “Intendevo dire che nella storia, solitamente, venivano ghigliottinate, come è successo a Maria Stuart”.

Riassunto della puntata

Quella del 7 marzo è stata la 37esima puntata del Grande Fratello che ha visto tra i protagonisti principali Lorenzo Spolverato, primo finalista del reality che è potuto tornare in studio per un confronto con Alfonso D’Apice. Tra i due vi è stata una discussione che ha toccato particolarmente il gieffino in gioco. Lorenzo si è ritrovato a scontrarsi con uno ex compagno ed alleato che, invece, lo ha smascherato in diretta. A seguire, il conduttore ha annunciato che Stefania Orlando e Chiara Cainelli sono state salvate al televoto.

Nella stessa puntata Mariavittoria e Tommaso hanno chiarito il loro rapporto che per certi versi si era inclinato. C’è stato poi il momento dell’eliminazione che ha visto uscire definitivamente dalla casa più spiata d’Italia Federico Chimirri con il 16.4% di voti. Chiara ha ottenuto il 39.53% di voti, Stefania il 22.04% e Mariavittoria il 22.03%.

La finale è sempre più vicina ma le carte in tavola da giocare sono ancora tante e tutto può cambiare. Il pubblico continua a votare e a seguire le varie dinamiche che avvolgono i gieffini dell’edizione in corso che per certi versi ha deluso i telespettatori.