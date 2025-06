Helena e Javier, crisi smentita? Spunta una foto, ma sorgono dei dubbi

Da qualche settimana non si parla d’altro che di una presunta crisi tra Helena e Javier, per via di alcune rivelazioni fatte dall’ex fidanzato della modella. I primi giorni sono stati complessi e ricchi di un silenzio assordante che non è di certo passato inosservato e che ha portato, molte persone, a pensare che Javier potesse aver preso la decisione di lasciarla. Così i loro fan sono rimasti col fiato sospeso fino a che oggi non è spuntata una loro foto pubblicata proprio dalla sorella di Helena, in cui sono insieme, in famiglia, sorridenti e uniti come non si vedevano da tempo. Ma è davvero tutto oro quel che luccica?

Solo ieri, infatti, Javier aveva pubblicato un suo selfie in treno dove era con lo sguardo serio e con una didascalia a dir poco criptica: “Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile… buon viaggio a tutti!” una frase che non sembrava essere stata scritta a caso ma che suonava quasi come un addio ad una parte della sua vita, magari proprio Helena. Un post che di certo non sembrava di buon auspicio, proprio per questo rivederli insieme oggi per tanti è stata una sorpresa.

“cos’è la felicità per te?”

“stare in famiglia” STO PIANGENDO TUTTE LE MIE LACRIME SIETE BELLISSIMI ❤️😭🥹#helevier pic.twitter.com/mzgcgS6Ro9 — ele 🌹 (@xlarrysbreath) June 15, 2025

Javier ed Helena: è davvero pace fatta?

Purtroppo, nonostante le apparenze, è ancora presto per cantare vittoria. Solitamente i personaggi famosi non parlano delle loro crisi di coppie ai fan e magari, per diverso tempo, fingono che vada tutto per il meglio per risolvere le proprie cose in privato, fino al momento in cui tutto si risolve oppure si arriva ad una dolorosa rottura. Per alcuni sembra l’ipotesi più probabile, considerato che gli ultimi tempi tra Helena e Javier non sembrano essere filati proprio lisci come l’olio.

Ovviamente ci auguriamo tutti che le cose possano andare nel migliore dei modi, di poterli rivedere felici come durante gli ultimi tempi nella casa del Grande Fratello. Per il momento, questo momento tra di loro e in famiglia ha rassicurato la maggior parte dei fan, che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo giorni difficili in cui tutti hanno temuto il peggio. Adesso non rimane da fare altro che aspettare e sperare che il tempo possa davvero aggiustare tutto tra di loro.