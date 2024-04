Heidi scopre da Luzzi la vittoria di Perla al GF 8: la reazione (video)

Dolce sorpresa per Heidi Baci al Grande Fratello Vip Albania. Nel corso della puntata in onda sabato 20 aprile, la ragazza ha ricevuto la visita inaspettata dell’amica Beatrice Luzzi, con la quale ha trascorso diversi giorni nella Casa più spiata d’Italia, prima di lasciare il gioco. Dopo l’abbandono, la giovane si è rituffata in una esperienza televisiva simile, quella appunto del reality dell’edizione albanese. Naturalmente anche in questo show gli inquilini sono ‘reclusi’ e non hanno notizie dal mondo esterno. La Baci ovviamente non ha saputo fino alla sorpresa della Luzzi chi avesse vinto il GF 8 del Bel Paese. Quando è stata messa al corrente del trionfo di Perla Vatiero, la sua faccia è stata tutta un programma.

Beatrice Luzzi, sbarcata nella trasmissione albanese, ha prima conversato con il conduttore e poi è entrata nella Casa per incontrare l’amica Heidi. Prima della reunion, a quest’ultima è stata mostrata una clip riassuntiva del percorso dell’attrice al Grande Fratello 8. Naturalmente non sono mancate le immagini della finalissima, in particolare quelle del testa a testa tra la Luzzi e la Vatiero, la quale, alla fine, l’ha spuntata, salendo sul gradino più alto del podio.

Nell’osservare il filmato, la Baci è rimasta spiazzata. La sua espressione è valsa più di mille parole. Ancor più eloquente il commento lapidario rilasciato dopo che il presentatore le ha domandato che cosa ne pensasse del percorso della Luzzi: “Come hai visto Beatrice è arrivata in finale e si è classificata seconda. Ha vinto Perla, cosa ne dici?“. La gieffina ha chiosato uno stringato: “Auguri“.

la reazione di heidi che voleva morire seduta stante la capisco perché ho avuto la stessa #GrandeFratello #bbvipal pic.twitter.com/STmWgciaUA — ✨BeatriceLuzziReginaItalia✨ (@Lar02a) April 20, 2024

Dopo aver appreso della vittoria di Perla, Heidi ha potuto finalmente riabbracciare Beatrice, alla quale è stato concesso l’ingresso nella casa del GF Vip abanese. L’attrice, per l’occasione, ha letto una poesia scritta dalla Baci, quindi si è tuffata tra le braccia della giovane. “Sei bellissima tesoro – ha detto la Luzzi -. Lo so che è dura, mi raccomando non mollare. Ti ricordi quando sei venuta a trovarmi? Mi hai detto ‘mantieni la tua lucidità’, non sai quanto mi è servito. Adesso lo dico io a te, perché sei forte, puoi farcela, rispondi come sai fare tu, con ironia e con il sorriso splendido che hai. Tu hai tanto intuito amore mio. Vai avanti perché puoi vincere“.

La ‘spiazzante’ vittoria al Grande Fratello 8 di Perla Vatiero

Il trionfo di Perla Vatiero al GF 8 ha spiazzato una buona fetta di pubblico affezionato alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. In molti avrebbero scommesso che sarebbe stata Beatrice a mettersi in tasca il primo posto (in effetti, l’attrice si sarebbe pure meritata la vittoria). E invece ha dovuto accontentarsi del secondo posto seppur è stata ritenuta da migliaia di persone la vincitrice morale del reality show.