GF: Beatrice vola in Albania da Heidi. Questa sera la sorpresa

A sorpresa è stata annunciata dal Grande Fratello albanese che Beatrice Luzzi andrà da Heidi Baci per farle una sorpresa. Le due in Casa avevano stretto un bel rapporto e la giovane ha sempre fatto il tifo per l’attrice.

Questa mattina la pagina ufficiale del reality albanese ha annunciato che la concorrente riceverà una dolce sorpresa: Beatrice è atterrata poco fa a Tirana proprio per andare a salutare l’amica. Le due in Casa avevano stretto rapporto e anche se spesso hanno avuto delle incomprensioni, una volta che si sono separate sono riuscite a comprendersi meglio.

Heidi ha dovuto interrompere il suo percorso in Casa a causa di Massimiliano Varrese. Il padre, stanco di vedere la figlia in una situazione di disagio, è andato lì e l’ha spinta ad abbandonare. Una volta uscita, tutti gli ex coinquilini hanno empatizzato con l’attore. Ma Beatrice è riuscita ad essere lucida anche in quell’occasione e capire realmente cosa stesse succedendo e perché il padre è dovuto intervenire.

Qualche giorno dopo l’abbandono, Heidi è tornata in trasmissione ma ha chiesto di salutare solo una persona: la Luzzi. E le ha dato un consiglio: di mantenere sempre la sua lucidità. Dote che l’attrice non ha mai perso, fino alla finale.

Da fuori Heidi l’ha sostenuta molto, anche sui social. Poi ha deciso di entrare nella Casa albanese. Qui spesso ha citato Beatrice e pochi giorni fa ha chiesto ad una nuova concorrente notizie su di lei, se avesse vinto il reality oppure no.

Il 19 aprile l’attrice ha annunciato ai fan una dolce sorpresa e poco fa sono state diffuse le prime foto dall’Albania. La Luzzi, contattata dalla produzione, ha deciso di volare fino a Tirana per dare sostegno alla Baci. Una reunion che molti fan aspettavano da tempo.

Il percorso in Casa di Heidi e il Gf albanese

Il 16 ottobre, dopo un mese di permanenza, Heidi ha abbandonato la trasmissione. Il rapporto altalenante con Varrese l’ha portata a viversi l’esperienza con estremo disagio. Gli autori non sono mai intervenuti a placare la situazione. Così ci ha pensato il padre che l’ha spinta a lasciare il programma.

Una volta fuori, più volte la Baci ha rivelato di essersi accorta di alcuni atteggiamenti dell’attore solo dopo essere uscita. A tanti fan è rimasto il rammarico perché, seppur giovane, lei ha dimostrato sin da subito di avere delle grandi potenzialità come concorrente.

Così, qualche mese dopo, è stata chiamata per ritentare l’esperienza in Albania che, tra alti e bassi, sta andando bene. Lì è molto seguita e sostegno le arriva anche dall’Italia. Non solo, ha trovato pure l’amore: Romeo Veshaj. All’interno della Casa hanno fatto anche un finto matrimonio.

In queste ultime settimane la concorrente non sta al massimo, la sorpresa da parte di Beatrice sicuramente le darà più forza. Sicuramente le darà qualche consiglio per arrivare fino alla fine.