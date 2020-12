Heidi film Rai Uno, cast e location: 3 curiosità sull’attrice Anuk Steffen

By

Stasera, 24 dicembre 2020, va in onda sulla rete televisiva il film ispirato al romanzo di Johanna Spryri, che ha conquistato varie generazioni; ci sono alcune cose da conoscere sull’interprete della protagonista

Oggi in prima serata va in onda il film di Heidi su Rai Uno. La rete televisiva ha scelto di tenere compagnia al pubblico durante la Vigilia di Natale con uno dei recenti adattamenti del romanzo di Johanna Spryri. Diretto da Alain Gsponer, è stato girato nel 2015 ed è arrivato nelle sale cinematografiche italiane nel 2016. La piccola Heidi rappresenta uno dei cartoni più amati di sempre, tanto che nel corso degli anni è diventata protagonista di pellicole dedicate al grande schermo. Nel film svizzero-tedesco in onda questa sera a interpretare Heidi è la giovanissima Anuk Steffen, che durante le riprese aveva 10 anni. Il cast principale è composto anche da Bruno Ganz (il nonno), Isabelle Ottman (Clara), Quirin Agrippi (Peter) e Katharina Schttler (signora Rottenmeier). Inoltre, sono presenti Marianne Denicourt, Maxim Mahmet, Peter Lohmeyer, Jella Haase, Hannelore Hoger e Anna Schinz.

Il film è ambientato, chiaramente, nei luoghi che gli spettatori provano a immaginare quando guardano il cartone. Infatti, i protagonisti interagiscono tra loro nei paesaggi montani e nella casa del nonno. Non mancano le famose caprette, che caratterizzano la trama. Scendendo nel dettaglio, le riprese sono avvenute nel canton Grigioni, precisamente nelle zone di Bergun e Rheinwald in Svizzeria. Queste sono le location scelte per il film, durante il quale è possibile notare i panorami montani.

La protagonista è interpretata da Anuk Steffen, ma cosa si sa della bambina? Oggi dovrebbe avere 15 anni e su di lei ci sono tre le curiosità da conoscere:

è stata scelta tra 500 candidate durante i casting nel 2015 perché è nata nel Cantone dei Grigioni e quindi parla lo stesso dialetto di Heidi; il regista Alan Gsponer ha fatto sapere in un’intervista che durante il primo casting ha trovato la giovanissima attrice “emozionante”, per i suoi occhi vivaci e il suo “modo intelligente di recitare”; dopo il grande successo ottenuto con questa pellicola, la giovane interprete ha deciso di non andare avanti con la sua carriera cinematografica. Ancora non si sa che in futuro sarà possibile rivederla sul grande schermo, fino a ora non ha preso più parte ad altri progetti.

La programmazione delle principali reti televisive, proprio in occasione delle festività, ha subito dei cambiamenti. La Rai ha deciso di portare Heidi nelle case degli italiani questa sera, come aveva già fatto il 5 gennaio 2019.