Vigilia di Natale in tv: cosa c’è in onda il 24 dicembre 2020

La programmazione delle principali reti televisive per la giornata che precede il Natale: non mancano film, eventi e cartoni dedicati alla festività

Cosa c’è in tv la Vigilia di Natale 2020? Come ogni anno, la programmazione delle reti televisive cambia durante la festività. Il 24 dicembre, dunque, non andranno in onda i programmi, le fiction, le soap e i film che solitamente tengono compagnia ai telespettatori. Certo per alcune trasmissioni resta tutto invariato, ma molte altre cederanno il posto a film dedicati alla festività natalizia.

RAI 1 24 DICEMBRE 2020

La giornata su Rai 1 inizia, come sempre, con RaiNews24 alle ore 6.00, seguito Unomattina. Dopo di che vanno in onda i vari TG1 e Rai Parlamento Telegiornale e subito dopo prende inizio una nuova puntata di Storie Italiane. Non può mancare il Concerto di Natale del Teatro alla Scala di Milano, alle 10.25. La mattinata si conclude con È sempre mezzogiorno, dopo del quale il pubblico può seguire il TG1. Nel primo pomeriggio vengono trasmessi Linea Bianca e Speciale Oggi è un altro giorno. Non manca l’appuntamento con Il paradiso delle signore. Prima dell’Eredità va in onda L’Attesa e poi i telespettatori possono assistere alle ore 19.20 alla Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco e A sua immagine Speciale – Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani. Infine, dopo il TG1, in prima serata va in onda il film Heidi.

RAI 2 24 DICEMBRE 2020

Rai 2 vede variare la sua programmazione, ma di poco. La mattina inizia alle ore 6.00 con Detto Fatto, seguito dal film Appena in tempo per Natale, alle ore 7.00. Dopo l’appuntamento con il TG2 vanno in onda Radio 2 – Social Club, O anche no e I Fatti Vostri. L’ora di pranzo è occupata dai vari TG e nel primo pomeriggio è stato posizionato il film Il Principe che ho sempre sognato, seguito da Natale a Evergreen – Un pizzico di Magia. Sempre nel pomeriggio, i telespettatori possono seguire una puntata della serie Good Witch e del gioco a quiz Resta a casa e vinci. Prima di cena va in onda Pagine d’amore a Natale, seguito dal cartone Alla ricerca di Dory.

RAI 3 24 DICEMBRE 2020

Rai 3 inizia il 24 dicembre con RaiNews24, TGR Buongiorno Italia, TGR Buongiorno Regione. La mattinata in tv prosegue con la rubrica Rivediamoli, la serie Padre Pio – Tra Cielo e Terra, il film L’emigrante e i programmi Quante Storie e Geo. All’ora di pranzo vi è Passato e presente, seguito nel pomeriggio da Rai Cultura presenta #Maestri, Aspettando Geo, Geo, Blob, I topi e Un posto al sole. In prima serata Rai 3 manda in onda il 44esimo Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

RETE QUATTRO 24 DICEMBRE 2019

La mattina su Rete Quattro inizia con la serie tv Finalmente soli, seguito dal TG4 e da Stasera Italia. La mattinata prosegue con La Freccia Nera, il film Cantando sotto la pioggia, Ricette all’italiana e La signora in giallo. Nel primo pomeriggio torna in onda Lo sportello di Forum e viene trasmesso il film I ponti di Madison County. Non manca l’appuntamento con Tempesta d’amore. Subito dopo Stasera Italia, va in onda il film Sette spose per sette fratelli.

CANALE 5 24 DICEMBRE 2020

La rete Mediaset inizia la giornata con Prima pagina Tg5, seguito da Traffico – Meteo.it e TG5 Mattina. Per le ore 8.45 viene trasmesso il film Cristallo di Rocca, seguito dal TG5 e da Forum. Non vanno in onda le soap il 24 dicembre 2020 su Canale 5, al contrario del Daytime del GF Vip. Nel pomeriggio c’è spazio per i film Natale a 4 zampe alle 13.45 e Miss Detective alle 16.20. Come sempre, non manca l’appuntamento con Caduta Libera, seguito dal TG5. Dopo Striscia la Notizia, in prima serata viene trasmesso il Concerto di Natale all’Auditorium con Federica Panicucci.

ITALIA UNO 24 DICEMBRE 2020

Cotto e mangiato dà inizio alla programmazione di Italia Uno per la Vigilia di Natale, seguito da The Goldbergs, Pippi Calzelunghe e il tesoro di Capitan Kid, God Friended Me. La mattinata viene conclusa da Cotto e mangiato e Studio Aperto. Non manca il Daytime del GF Vip alle ore 13.00 e l’appuntamento con Sport Mediaset. A tenere compagnia al pubblico di Italia 1 nel primo pomeriggio sono I Simpson e il film Balto. Dopo di che, va in onda alle ore 16.06 Willi Wonka e la fabbrica di cioccolato e alle 19.30 Il Grinch. Infine, in prima serata viene trasmesso Una poltrona per due.

PROGRAMMAZIONE VIGILIA DI NATALE IN TV, GLI ALTRI CANALI

La programmazione tv della Vigilia di Natale prevede film ed eventi speciali per gli altri canali: