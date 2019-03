Heather Parisi contro Pavone e Cuccarini, lo sfogo: “Una vergogna”

Heather Parisi, continuano le polemiche contro Lorella Cuccarini

Ospite di Live-Non è la d’Urso, Heather Parisi è tornata a parlare delle polemiche con la collega Lorella Cuccarini. Le due si sono punzecchiate a lungo sui social, soprattutto dopo lo show fatto insieme Nemica Amatissima. Ed ora l’antipatia non è di certo finita. A finire sotto accusa questa volta, un tweet di Rita Pavone a cui la Cuccarini ha messo un bel “mi piace“. Un gesto che non è sfuggito alla Parisi, ma perché la ballerina ha reagito, sfogandosi su Twitter? Rita Pavone, nella giornata di ieri, aveva commentato così Greta Thunberg, l’attivista 16 enne che sta facendo smuovere il mondo intero: “Quella ‘bimba’ con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror”, questo il commento della cantante de “Il ballo del mattone“. Il suo messaggio comunque non è sfuggito a nessuno e prontamente la Pavone ha chiesto scusa, non sapendo che la giovane è affetta dalla sindrome di Asperger, una forma di autismo.

La diffidenza, il disprezzo nei confronti del diverso, la paura dell'estraneo e la tendenza a sentirsi meglio degli altri, sono sintomi inequivocabili di razzismo. A Greta Thunberg è stata diagnosticata sindrome Ausberger e OCD. Provo vergogna per Rita Pavone e chi ha messo like. pic.twitter.com/UoNVaoJjkT — Heather Parisi (@heather_parisi) March 15, 2019

Heather Parisi colpisce anche Lorella Cuccarini, cosa è successo

La risposta che Heather Parisi ha voluto lasciare sui social era sicuramente una risposta alla Pavone, ma tra i “mi piace” al commento c’è anche quella della sua “nemica” Lorella Cuccarini. E così la ballerina ha deciso di sfogarsi e gridare al mondo il suo totale disprezzo verso un atteggiamento che ha definito ingiusto: “La diffidenza, il disprezzo nei confronti del diverso, la paura dell’estraneo e la tendenza a sentirsi meglio degli altri, sono sintomi inequivocabili di razzismo. A Greta Thunberg è stata diagnosticata sindrome Ausberger e OCD“. Chiude poi con una frase che non si può assolutamente fraintendere: “Provo vergogna per Rita Pavone e chi ha messo like“, colpendo così la Cuccarini, che però non è stata nominata.

Live-Non è la d’Urso: il commento di Heather Parisi a Lorella Cuccarini

“Lorella Cuccarini? Non so cosa dire… Io sono ironica e ribelle. Detesto il populismo, amo la diversità. Non ho paura di non piacere e sono molto impopolare. Non si possono trasmettere certi personaggi sbagliati. Io voglio parlare di quello che so, non di quello che non so“, ha detto Heather Parisi a Live-Non è la d’Urso. La ballerina si riferisce alla recente gaffe della Cuccarini a Otto e mezzo.