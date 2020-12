Heather Parisi, la scelta fa discutere: “Non mi vaccino, so che sarò derisa”

By

La danzatrice, attraverso un lungo post, fa sapere che non si vaccinerà: la reazione dei fan italiani

Heather Parisi torna a parlare del coronavirus. La danzatrice 60enne di origini statunitensi abita a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin (sposato nel 2010) e i loro due figli, gemelli: Dylan ed Elizabeth. Nelle scorse ore Heather ha pubblicato un post su Instagram che ha fatto discutere. Nella fattispecie ha spiegato qual è la situazione attuale relativa alla campagna di vaccinazione a Hong Kong, affermando che per ora sia lei sia il resto della sua famiglia non ha intenzione di farsi vaccinare.

Per ora, ha spiegato la Parisi, in Cina è stata somministrata la dose vaccinale a circa un milione di persone, a fronte di una popolazione complessiva di 1,4 miliardi di individui. Nel breve periodo il governo di Pechino prevede che saranno vaccinati 50 milioni di cittadini. Tuttavia la ballerina ha dichiarato che la risposta della gente è “molto tiepida”, per ammissione delle stesse autorità. Queste infatti non stanno forzando la mano sull’obbligo di sottoporsi alla cura sperimentale.

A Hong Kong il vaccino sarà disponibile probabilmente da gennaio e forse verrà data la possibilità di scegliere quale vaccino poter sfruttare per scongiurare il Covid. A questo punto Heather passa a parlare della sua decisione personale.

In particolare ha ribadito di essere favorevole, come sempre, alla “libertà vaccinale (cosiddetto consenso informato) che è un diritto riconosciuto in tutto il mondo dalla Dichiarazione di Helsinki, dalla Dichiarazione dell’Unesco, dalla Dichiarazione di Norimberga“.

Al netto di tutto ciò ha reso noto che lei e i suoi familiari non opteranno per la vaccinazione “perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo”.

Dopo aver fatto tale dichiarazione ha messo in conto che in Italia sarà “derisa, attaccata, emarginata”. Quindi ha aggiunto che in molti, “in assoluta malafede”, la “definiranno ‘novax'”.

Spazio infine a una riflessione sulla società contemporanea. Secondo la Parisi oggi “la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza”. Da qui un contesto poco sereno, non incline al dialogo e scarsamente costruttivo.

Heather Parisi: “Non mi vaccino”. La reazione dei fan al post

Il suddetto post ha avuto l’attenzione di migliaia di utenti che si sono divisi. C’è chi si trova pienamente d’accordo con la danzatrice e chi invece ha sostenuto che bisogna farsi vaccinare il prima possibile. Il dibattito è aperto da giorni. Per quel che concerne la situazione italiana, al momento, come spiegato dal premier Conte durante l’ultima conferenza stampa nazionale, non c’è alcun obbligo a farsi vaccinare contro il coronavirus.