Heather Parisi non cambia idea sui vaccini per il Coronavirus. La nota cantante e ballerina si è sempre dichiarata contraria alle cure per il Covid-19 e né lei né né il marito Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2010, si sono sottoposti alla somministrazione del siero. La Parisi, che abita a Hong Kong in Cina, è tornata a parlare della pandemia su Twitter, scatenando l’ira del noto virologo Roberto Burioni.

La showgirl italo-americana ha scritto su Twitter:

“Un preprint paper by Oxford University Clinical Research Group pubblicato il 10 agosto su Lancet rileva che i vaccinati trasportano 251 (!!) volte il carico di virus Covid-19 nelle narici rispetto ai non vaccinati. In pratica sono super diffusori presintomatici. #conlagaranziaperò!”

Il messaggio di Heather Parisi è stato ricondiviso da Roberto Burioni sul suo account personale. L’esperto ha aggiunto il seguente commento: “È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene”. La presa di posizione di Burioni ha diviso in due gli utenti di Twitter: c’è chi ha appoggiato il virologo e c’è chi invece si è schierato dalla parte della Parisi.

Gli altri scontri tra Heather Parisi e Burioni

Non è la prima volta che Heather Parisi e Roberto Burioni, ospite fisso dell’ultima edizione di Che tempo che fa di Fabio Fazio, battibeccano sui social network. Qualche mese fa la star di Fantastico ha spiegato ai suoi follower che non ha alcuna intenzione di vaccinarsi con un siero di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

Affermazioni che hanno infastidito parecchio Roberto Burioni che ha replicato duramente a Heather Parisi: “Se ti ammali ti attacchi al tram…”. Per via delle sue posizioni sul vaccino per il Covid-19 la Parisi ha di recente litigato anche con Antonella Clerici.

Il litigio tra Heather Parisi e Antonella Clerici

Antonella Clerici ha ammesso di aver fatto il vaccino per il Coronavirus per un senso di responsabilità nei confronti della comunità più fragile. Un post che non è particolarmente piaciuto a Heather Parisi, che ha invitato tutti a smetterla con i ricatti morali.

Perché Heather Parisi non vuole fare il vaccino

Heather Parisi ha ribadito di essere favorevole alla libertà vaccinale (cosiddetto consenso informato) che è un diritto riconosciuto in tutto il mondo dalla Dichiarazione di Helsinki, dalla Dichiarazione dell’Unesco, dalla Dichiarazione di Norimberga.

La Parisi si è detta contraria al vaccino per il Coronavirus perché, a suo dire, si tratta di un siero sperimentale, di cui non si conoscono ancora gli effetti nel breve, medio e lungo termine. Per questo né lei né il marito o figli si sottoporranno mai a questa vaccinazione.