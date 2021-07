Antonella Clerici e Heather Parisi litigano sui vaccini anti Covid-19

La campagna vaccinale continua a dividere gli animi. Una recente faida sui social network ha coinvolto Antonella Clerici e Heather Parisi, che si sono scontrate su Twitter proprio sullo scottante argomento della pandemia. La prima ha invitato tutti a vaccinarsi contro il Covid-19 mentre la seconda continua a portare avanti la sua idea no-vax. Una presa di posizione con la quale Heather va avanti ormai dallo scorso inverno.

Questo il messaggio di Antonella Clerici su Twitter:

“Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a trent’anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”

Un messaggio che ha avuto un discreto successo, con oltre seimila like e 600 ricondivisioni. Un post che però non è piaciuto a Heather Parisi, che ha così replicato su Twitter condividendo proprio le parole di Antonellina:

“Basta ricatti morali. Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta”

Al momento Antonella Clerici non ha ancora replicato all’attacco di Heather Parisi. La 57enne ha preferito restare in silenzio. Il popolo di Twitter si è diviso: da una parte c’è chi ha appoggiato la padrona di casa di È sempre mezzogiorno; dall’altra c’è chi si è schierato con l’eterna rivale di Lorella Cuccarini.

Heather Parisi contraria al vaccino per il Covid

Heather Parisi non si è vaccinata contro il Covid-19 e mai lo farà. È stata la stessa showgirl italo-americana ad annunciarlo sui social network lo scorso dicembre. La 60enne di origini statunitensi abita a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin (sposato nel 2010) e i loro due figli, gemelli: Dylan ed Elizabeth.

Heather ha ribadito di essere favorevole, come sempre, alla libertà vaccinale (cosiddetto consenso informato) che è un diritto riconosciuto in tutto il mondo dalla Dichiarazione di Helsinki, dalla Dichiarazione dell’Unesco, dalla Dichiarazione di Norimberga.

La Parisi si è detta contraria al vaccino per il Coronavirus perché, a suo dire, si tratta di un siero sperimentale, di cui non si conoscono ancora gli effetti nel breve, medio e lungo termine. Per questo né lei né il marito o figli si sottoporranno mai a questa vaccinazione.

Una presa di posizione che ha scatenato le polemiche: Heather è stata attaccata, tra i tanti, dal giornalista Luca Telese ma pure dal virologo Roberto Burioni.