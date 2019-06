Heather Parisi contro Salvini: la replica al messaggio sul Grande Fratello

Matteo Salvini guarda il Grande Fratello, arriva la replica di Heather Parisi

Non è una novità che il Ministro dell’Interno, nonché Vice Premier, Matteo Salvini, guarda il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Durante la finale di lunedì 10 giugno, il politico ha scritto un messaggio dopo la vittoria di Martina Nasoni e nella marea di commenti e risposte alle sue parole è arrivata anche quella della ballerina Heather Parisi. Che la Parisi non abbia grande simpatia nei confronti di Salvini, già lo sapevamo. In altre occasioni, Heather aveva fatto capire le sue idee al riguardo e anche questa volta non si è risparmiata. La showgirl americana ha fatto molto parlare di sé anche in riferimento alla rivalità con la collega, Lorella Cuccarini. Ma questa volta, le sue dita non si sono fermate e non ha potuto fare altro che rispondere al Ministro e senza mandargliele a dire, ovviamente tramite social.

Heather Parisi replica Matteo Salvini: “Si può stare senza Grande Fratello“

Nonostante gli impegni politici che interessano la vita di Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno non ha perso la puntata della finale del Grande Fratello. Ma non solo, su Twitter ha scritto un messaggio pubblicato dopo la vittoria di Martina Nasoni. “E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita“, queste le parole del politico della Lega che ha anche condiviso uno scatto della vincitrice di questa edizione del reality. Heather Parisi ha così risposto a Salvini: “Azzardo una risposta al dubbio amletico di Matteo Salvini: “si può stare senza Grande Fratello tutti questi mesi??” Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient’altro da fare. H*“. Beh, che dire? Che la ballerina non nutra grande simpatia per Salvini non è una novità, e questa sua risposta ne è stata la prova.

Azzardo una risposta al dubbio amletico di @matteosalvinimi :

"si può stare senza @GrandeFratello tutti questi mesi??"

Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient'altro da fare. H* #GF16 #heatherparisi — Heather Parisi (@heather_parisi) June 11, 2019

Matteo Salvini oltre la politica: va a gonfie vele la storia con Francesca Verdini

Di certo, le polemiche non toccano minimamente Matteo Salvini che, spesso e volentieri, risponde a chi lo attacca. Come è successo quando uscì il gossip circa la rottura con Francesca Verdini, prontamente smentito dal Ministro con uno scatto al lago e una didascalia che non lascia dubbi.