Heather Parisi a Verissimo cambia ‘registro’: “Figlio di Jacqueline? Mai visto”

Heather Parisi è tornata a Verissimo e ha parlato del rapporto attuale con le figlie maggiori, Rebecca Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo, con le quali ha avuto frizioni di non poco conto. Rispetto all’ultima chiacchierata fatta con Silvia Toffanin, in riferimento alle due ragazze, ha cambiato decisamente toni e atteggiamenti. Mesi fa aveva dribblato ogni domanda su di loro. Stavolta no. Ha spiegato di essere profondamente orgogliosa di Rebecca e Jacqueline, chiarendo anche di aver visto la figlia della prima, Sole (nata lo scorso 25 settembre), ma non il figlio della secondogenita, Enea (nato nel novembre 2024).

Heather Parisi e la verità sul rapporto con le figlie Rebecca Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo

“Non ho ancora avuto l’opportunità di conoscere Enea, incrociamo le dita, ora sono qui a Roma e magari…”, ha dichiarato Parisi, confermando quanto già diverse indiscrezioni avevano riportato, vale a dire che non ha mai incontrato il suo primo nipote, nato dalla relazione tra Jacqueline e il cantante Ultimo. Stavolta, però, l’ex ballerina ha lasciato intendere di voler recuperare il legame con la figlia. E infatti non ha rilasciato alcuna esternazione al vetriolo, a differenza di altre occasioni.

Sembra invece che per quel che riguarda il legame con la primogenita Rebecca tutto stia filando liscio. Heather ha fatto sapere di aver conosciuto la piccola Sole e di aver trascorso diversi giorni in compagnia della figlia e della nipotina. “Sono molto orgogliosa di Rebecca e Jacqueline, sogno un rapporto sereno con tutte le mie figlie”, ha confidato l’ex danzatrice americana, ribadendo di nutrire il desiderio di avere un rapporto disteso con tutti i suoi frutti d’amore. “Loro sono molto riservate, mi piace questo atteggiamento di Jacqueline e Rebecca”, ha aggiunto Parisi.

La battutaccia su Lorella Cuccarini: “Lei sa che io sono più brava”

Sul finale dell’intervista, Silvia Toffanin ha menzionato Lorella Cuccarini, storica ‘rivale’ di Heather. “Non c’è stato mai un problema con Lorella, è una leggenda metropolitana. Le mandiamo un bacio. Sono stati altri a mettere zizzania”, ha dichiarato la statunitense, cercando di non alimentare alcuna polemica. O quasi, visto che ha chiuso con una battutaccia: “Lei lo sa che sono più brava di lei”.