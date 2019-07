Heater Parisi soffre di agorafobia: “Mi nascondevo nei negozi”

La fobia di Heater Parisi che ha spiazzato i fan: “Soffro di agorafobia, ero costretta a nascondermi nei negozi”

Per Heater Parisi il 2019 è un anno molto speciale. La famosa ballerina americana compie ben 40 anni di carriera. Una carriera brillante che l’ha resa indimenticabile, un vero volto storico per la televisione italiana. E per festeggiare questo traguardo importante, la showgirl ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove, però, si è lasciata andare a confessioni davvero sorprendenti che hanno spiazzato letteralmente i suoi molteplici fan. Dopo anni di carriera, la Parisi ha deciso di cambiare vita e di dedicare molto più tempo alla sua famiglia. Da un po’ di anni, infatti, l’amata soubrette vive a Tokyo con suo marito Umberto Maria Anziolin e i loro due bambini, i gemellini Elizabeth e Dylan. Nel corso dell’intervista rilasciata a Elvira Serra, Heater ha però raccontato che l’inizio del suo lavoro nel mondo dello spettacolo per vari motivi non è stato per nulla facile.

“Venivo guardata come un’aliena”, il ricordo di Heater sugli albori della sua carriera

La ballerina, dopo aver lasciato la sua amata America, è approdata in Italia molti anni fa, agli inizi degli anni Settanta. E per molti lei con il suo accento americano e il suo aspetto angelico sembrava essere una vera e propria novità. Per questo motivo Heater si sentiva come un’extraterrestre: “Venivo guardata come un’aliena, forse per via degli occhi azzurri o per via dei capelli lunghi fino al sedere, per la mia esuberanza o per il mio accento. Questo mi faceva sentire ammirata e mi affascinava”. Ma, non è tutto. La Parisi ha infatti confessato di aver avuto dei veri e propri problemi con la folla a causa della sua agorafobia (la paura di spazi aperti ed affollati): “Ero inseguita in continuazione e per sfuggire all’abbraccio troppo caloroso dei fan dovevo nascondermi nei negozi: soffro di agorafobia e la folla mi mette paura.“.

Heater Parisi e la faida con Lorella Cuccarini

Durante gli ultimi anni, Heater Parisi ha fatto parlare di sé per il rapporto incrinato che ha con Lorella Cuccarini. Tra le due non sembra scorrere buon sangue, anzi. La loro guerra sembra iniziata quando entrambe si ritrovarono al timone di Nemica Amatissima su Rai Uno, alla fine dello spettacolo tra le due ci furono tantissimi contrasti. Oggi la loro battaglia si è spostata sui social dove Heater punzecchia spesso la Cuccarini che, dal canto suo, il più delle volte preferisce non rispondere e glissare.