Harry sull’uso di droghe: “Marijuana e cocaina, quale mi ha aiutato”

Il principe Harry ieri, sabato 4 marzo, ha rilasciato un’intervista al dottor Gabor Maté, autore di ‘The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture’ ed esperto di traumi infantili. La chiacchierata è durata 90 minuti e il duca di Sussex ha parlato a cuore aperto della sua vita. Si è confidato sui momenti difficili che ha dovuto affrontare, sui suoi traumi e sul rapporto con la famiglia. Inoltre, ha dichiarato che l’uso di alcune droghe come la marijuana lo ha aiutato a superare periodi complicati. Il marito di Meghan Markle aveva già parlato della sua esperienza con la cocaina nel suo libro “Spare”. Ora è tornato sull’argomento, dichiarando di essersi spesso rivolto alle droghe per sentirsi meglio.

Nella lunga intervista con il Dr. Matè, il secondogenito del Re Carlo ha ribadito di essersi spesso sentito escluso e diverso dagli altri membri della royal family, proprio come accadde alla madre, la principessa Diana. “Mi sentivo strano, e so che mia madre si sentiva allo stesso modo”, sono state le sue parole. Parlando del suo passato con droghe e alcol, Harry ha detto di non aver trovato nessun ‘conforto’ nella cocaina, mentre la marijuana lo ha davvero aiutato nei momenti difficili. Inoltre, il 38enne ha anche raccontato di aver abusato di sostanze psichedeliche come l’ayahuasca. Queste droghe, da come ha dichiarato, lo hanno aiutare a togliere i filtri presenti nella sua quotidianità, un po’ come accade su Instagram. Dopo anni di frustrazione, erano riusciti a fargli provare un senso di liberazione e leggerezza:

Era come pulire il parabrezza, come rimuovere i filtri della vita proprio come su Instagram, strati di filtri. Ha rimosso ogni cosa e mi ha portato un senso di rilassamento, liberazione, conforto, una leggerezza che sono riuscito a mantenere per un certo periodo di tempo. Ho iniziato a usarle a scopo ricreativo, poi ho iniziato a rendermi conto di quanto mi facesse bene, direi che è una delle parti fondamentali della mia vita che mi ha cambiato e mi ha aiutato ad affrontare i traumi e i dolori del passato.

Durante il confronto, l’esperto di traumi infantili ha infine diagnosticato al duca di Sussex l’ADD, ovvero il disturbo da deficit dell’attenzione. Dopodiché, il principe Harry ha anche parlato del suo percorso terapeutico, raccontando di aver avuto paura inizialmente, poiché temeva di perdere tutti i ricordi di sua madre, scomparsa nel 1997. Alla fine, però, è accaduto tutto il contrario. L’autore di ‘Spare’ ha spiegato di essere riuscito a trasformare la tristezza per sua mamma in consapevolezza. Questo perché adesso sa che la principessa Diana voleva solamente che fosse felice. Al momento, Buckingham Palace non ha ancora rilasciato alcun commento in merito alle dichiarazioni del principe Harry. Tuttavia, è probabile che questa esposizione mediatica continua a non essere gradita dalla famiglia reale britannica.