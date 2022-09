Harry Styles rompe il silenzio sullo sputo a Chris Pine: cos’ha detto

Il cantante ex One Direction, durante un recente live a New York, ha parlato per la prima volta pubblicamente di quello di cui tanto si è discusso a Venezia

Da giorni ormai non si fa che parlare d’altro a Hollywood, ma anche al Lido: Harry Styles ha davvero sputato addosso a Chris Pine nel corso della serata di presentazione del film Don’t Worry Darling al Festival del Cinema di Venezia? Sembra tutto assurdo, visto il prestigio dell’evento e visto che l’artista, ex One Direction, si è sempre dimostrato un signore nei confronti dei colleghi. Eppure, quel video circolato online ha dato vita ad un’infinità di ricostruzioni e congetture, a volte surreali, che hanno creato un enorme alone di mistero intorno al film e soprattutto intorno agli infiniti gossip che ne stanno accompagnando l’uscita.

La scena l’avrete ormai vista tutti: quando Harry Styles è tornato al suo posto all’interno del teatro veneziano, si è chinato verso Chris Pine, che da subito è apparso piuttosto rigido. Dalle immagini, per un occhio fin troppo malevolo, poteva effettivamente sembrare che Harry Styles avesse fatto uno sgarbo simile al suo vicino di poltrona. Ma le cose stanno ovviamente in modo diverso.

Alla luce del polverone che è venuto a crearsi, a scrivere la parola fine sul caso è stato l’ufficio stampa di Chris Pine. Con una nota ufficiale, i portavoce dell’attore hanno categoricamente smentito qualunque simile illazione. Nel frattempo, in ogni caso, la scena è già diventata un meme virale. Sono decine, sul web, i video montaggi e i foto montaggi che vedono Harry Styles e Chris Pine protagonisti. Forse è anche questo il motivo per cui Harry Styles stesso si è sentito in dovere di dire la sua, facendo ironia su quanto accaduto.

Harry Styles: come ha commentato lo sputo-gate a Chris Pine

L’artista è già tornato negli Stati Uniti dopo l’impegno nel nostro paese per riprendere ad esibirsi con il suo Love on tour. Ieri sera, nel corso di un concerto a New York, Styles non ha resistito e ha commentato i rumor in modo autoironico. “Ho fatto giusto un salto veloce a Venezia per sputare su Chris Pine. Ma non preoccupatevi, siamo tornati!” ha dichiarato l’artista, mandando in visibilio il suo pubblico, composto principalmente da teenager.

La presunta faida fra Harry Styles e Chris Pine non è ad ogni modo l’unico gossip che ha interessato il film Don’t worry darling. Sembra infatti ormai conclamata la faida in corso fra l’attrice protagonista, Florence Pugh, e la regista, Olivia Wilde, che è anche la fidanzata di Harry Styles.

La Pugh, pare, non avrebbe gradito la presenza del fidanzato della regista sul set: per l’attrice, la relazione fra i due avrebbe in qualche modo costituito un elemento di distrazione per le riprese. A confermare questa antipatia reciproca è il fatto che Florence Pugh abbia deciso di non partecipare ad alcuna conferenza stampa di presentazione del film. Anche in sala, a Venezia, fra le due è chiaramente calato il gelo.