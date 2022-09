Harry Styles ha davvero sputato addosso a Chris Pine? Tutto sarebbe accaduto al Festival di Venezia, durante la presentazione del film Don’t Worry Darling in cui recitano sia l’ex cantante degli One Direction sia l’attore americano. La protagonista della pellicola, diretta da Olivia Wilde che sul set si è innamorata dell’artista inglese, è Florence Pugh.

In un video – diventato subito virale sui social network – si vede Harry Styles che sta raggiungendo la sua poltrona per assistere alla proiezione del film quando, prima di sedersi accanto a Chris Pine, sembra lasciar cadere della saliva sul completo elegante dell’attore.

L’americano, di reazione, blocca l’applauso e guarda incredulo verso il punto in cui la saliva di Styles sembra averlo colpito. Rivolge dunque gli occhi al cielo e sospira come incredulo, mantenendo un sorriso impassibile. Successivamente due non si rivolgono sguardi e il musicista si accomoda in poltrona.

Tanto è bastato a scatenare fan e curiosi su una possibile faida dietro le quinte tra Harry Styles e Chris Pine, che sul red carpet di Venezia sono stati tra gli ospiti più ammirati e apprezzati. Soprattutto il cantante 28enne, che tra l’altro sta imparando l’italiano e che è molto amato dalle ragazze più giovani per il suo successo nella musica.

Il commento di Chris Pine sul presunto sputo di Harry Styles

Mentre Harry Styles ha preferito non commentare l’accaduto Chris Pine ha voluto dare la sua versione dei fatti. Raggiunto da People un rappresentante dell’attore ha smentito tutto, assicurando che non è accaduto nulla di quello che è trapelato sul web:

“Questa è una storia ridicola, una fabbricazione completa e il risultato di una strana illusione online, che è chiaramente ingannevole e consente speculazioni sciocche”

Con queste parole il portavoce di Chris Pine ha fatto sapere di non aver ricevuto nessuno sputo dal collega Harry Styles, seduto al suo fianco durante la premiere di Don’t Worry Darling, film in cui recitano insieme a Florence Pugh e vengono diretti da Olivia Wilde.

Qualche ora prima la Wilde aveva invece smentito le voci di astio e rivalità con la Pugh. Secondo gli ultimi gossip le due donne avrebbero avuto una lite dopo la fine delle riprese ma Olivia ha ribadito che sono solo malelingue e nulla più.