Harry Styles e la storia con Olivia Wilde: sorpresa al concerto

Harry Styles è finalmente tornato ad esibirsi sul palco. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia di Covid-19, lo scorso 4 settembre alla MGM Grand Garden Arena si è celebrato il tanto atteso Love on Tour. Stiamo parlando della terza tournée mondiale dell’artista britannico, la prima occasione in cui presenterà i pezzi contenuti nel disco Fine Line.

Il cantante degli One Direction (boy band che fa ormai parte del passato) si è esibito di fronte ad un pubblico di migliaia di fan, tutte rigorosamente testate e/o vaccinate, se non addirittura con le mascherine addosso. Ma non soltanto di adolescenti stiamo parlando. Già, perché nel nutrito pubblico dove il sistanziamento sociale è ormai soltanto un ricordo c’era anche una persona molto speciale: ci riferiamo ad Olivia Wilde.

Proprio così: la regista che è stata al fianco di Harry nel film di prossima uscita Don’t worry darling era presente nella folla dell’arena della città del peccato. Ed è proprio a lei che Harry, come si può notare in molti dei video del concerto apparsi online, ha lanciato diversi sguardi e probabilmente dedicato più di qualche canzone. E sono bastate queste immagini, oltre ad un paio di foto dal backstage di Olivia, per scatenare le directioner che da anni sostengono la teoria secondo cui Harry Styles stia in realtà insieme al collega Louis Tomlinson. Il nome di Olivia è così entrato immediatamente nei trending topic mondiali, fra i messaggi di chi ancora sostiene la teoria “Larry” e chi invece vorrebbe che Styles fosse semplicemente felice.

Ufficialmente, in ogni caso, Olivia Wilde e Harry Styles non sono una coppia. Né il cantante né la regista hanno infatti mai dato conferma del loro rapporto amoroso. In ogni caso, sono ormai diversi mesi che i paparazzi pizzicano i due in atteggiamenti abbastanza inequivocabili. L’occasione più clamorosa, in questo senso, furono le immagini del matrimonio del manager di Harry Styles, al quale i due si presentarono insieme e a mani intrecciate. Si dice inoltre che la coppia abbia persino deciso di andare a vivere insieme, ma anche in questo senso non esistono conferme o smentite di sorta da parte dei diretti interessati.