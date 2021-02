Harry Styles e Olivia Wilde ancora insieme: le ultime news

La coppia non è ancora uscita allo scoperto e non si sa se la loro storia continuerà, intanto sono stati avvistati vicini sul set di Don’t Worry Darling

La coppia formata da Harry Styles e Olivia Wilde sono stata avvistati di nuovo insieme. I due stanno girando insieme sul set del loro prossimo film Don’t Worry Darling a Los Angeles. Non è ancora chiaro se i due stiano effettivamente insieme ma a inizio gennaio erano stati paparazzati mano nella mano al matrimonio dell’ex agente degli One Direction.

La pellicola è diretta proprio dall’attrice divenuta famosa grazie alla sua partecipazione nella serie tv The O.C. ed è ambientata nella California degli anni ’50. La protagonista è una casalinga che scopre una verità inquietante sulla sua vita apparentemente perfetta.

Sia Harry che Olivia compaiono tra i principali interpreti del film ma i due cercano in tutti i modi di non dare nell’occhio. Da alcune foto trapelate sulla rete si vede che i due camminano quasi sempre separati e che l’ex 1D si accompagna a un’altra attrice del set, Florence Pugh.

qui possiamo osservare olivia che fa un tour guidato a harry pic.twitter.com/DbF6AWRDrR — val loves loves loves harry (@BLUEVFALLS) February 1, 2021

Entrambi hanno scelto la via del silenzio e non hanno mai ufficializzato la loro unione. Nonostante questo, però, qualche settimana fa la nota rivista americana OK aveva fatto trapelare la notizia che Harry e Olivia stavano già pensando di compiere il grande passo. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati che davanti alle telecamere si guardano bene dal rimanere da soli insieme.

Negli ultimi giorni, alcune fan del cantate avevano commentato una foto di un presunto abbraccio della Wilde con un uomo che non sembra essere Styles. L’attrice statunitense non sembra essere la favorita tra le ammiratrici di Harry e pare non siano d’accordo con la loro presunta relazione. O, comunque, non credono sia reale.

aspettate quindi harry e olivia ufficialmente non stanno insieme? pic.twitter.com/lGgH0dJhMe — ❝ ila????❞ (@ilariiamasi) February 3, 2021

Harry Styles e Olivia Wilde, da quando va avanti?

La coppia è stata vista per la prima volta insieme il 3 gennaio 2021, in occasione del matrimonio dell’ex manager della boy band in California. I due camminavano mano nella mano e da quel momento in molti hanno iniziato a scrivere della loro relazione. L’attrice, tra l’altro, si è separata da poco dal marito Jason Sudeikis con cui era stata legata per sette anni e con il quale ha avuto due bambini, Otis Alexander di 6 anni e Daisy Josephine di 4.

Nonostante tra i due ci sia una differenza di età di 10 anni, Styles, secondo fonti a lui vicine intervistate da Hollywood Life, avrebbe affermato che questo divario non lo infastidirebbe affatto, ma anche, anzi, lo vede come un vantaggio nella loro relazione.